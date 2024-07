Willkommen zu unserer Wetterprognose für Cala Millor am 23. Juli 2024. Die heutige Wetterprognose verspricht einen sonnigen Tag mit Temperaturen, die von minimalen 21.55ºC bis zu maximalen 27.98ºC variieren werden.

Wir beginnen den Morgen mit einer angenehmen Temperatur von 21.69ºC, die sich perfekt für einen frühen Spaziergang am Strand eignet. Die sensationelle Temperatur liegt bei 21.66ºC, was einen angenehmen Start in den Tag verspricht.

Gegen Mittag steigen die Temperaturen auf ihre höchste Marke für den Tag

Wie erwartet wird die Temperatur um die Mittagszeit auf etwa 26.67ºC steigen. Mit einer gefühlten Temperatur von 27.44ºC unterstreicht dieser Wert die warme Atmosphäre des Tages. Am Nachmittag erreicht das Thermometer nahezu seinen Höhepunkt mit 27.61°C und einer gefühlten Temperatur von 28.44°C. Perfekt für einen Nachmittag am Strand, vergessen Sie nicht Ihre Sonnencreme!

Die Nacht bringt eine leichte Abkühlung auf 24.16°C, wobei die gefühlte Temperatur bei 24.46°C liegt.

Sonnig und klar mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0%

Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% verspricht der Himmel über Cala Millor klar und sonnig zu sein, mit einer Wolkenbedeckung von ebenfalls 0%. Der Wind wird aus einer Richtung von 181º mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.5 m/s wehen, wobei starke Böen von bis zu 5.81 m/s erwartet werden. Der Atmosphärendruck beträgt 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 56%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 23. Juli in Cala Millor ein idealer Tag zum Genießen der mediterranen Sonne und des schönen Wetters ist. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und Prognosen!