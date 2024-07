Port d’Andratx, eine glamouröse Hafenstadt im Südwesten Mallorcas, erwartet für den 23. Juli 2024 einen strahlend sonnigen Tag. Die exotische Gemütlichkeit des Balearenziels wird durch exquisite Wetterbedingungen verstärkt, die ein perfektes Szenario für einen ganzen Tag voller Aktivitäten am Meer bieten.

Die Mindesttemperatur für den Tag wird voraussichtlich 23.94ºC und die Maximaltemperatur 26.88ºC betragen. Am Morgen bleibt es angenehm frisch mit 23.94ºC. Im Verlauf des Tages klettert das Thermometer auf 26.33ºC und erreicht am Nachmittag eine Spitze von 26.69ºC. Die Nachtwerte sinken auf 25.3ºC, was eine ruhige und kühle Nacht verspricht.

Ein Gefühl der Leichtigkeit: Wärmeempfinden und relative Feuchtigkeit

Die gefühlten Temperaturen variieren zwischen 24.37ºC am Morgen, 26.33ºC während des Tages, 27.82ºC am Nachmittag und enden bei 25.84ºC in der Nacht. Der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite, mit 0% Wolken und Regenwahrscheinlichkeit.

Zum zusätzlichen Komfort trägt eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 65% bei, was zusammen mit einer stabilen Luftdruckmessung von 1021 hPa zu dem erfrischenden Umgebungsbild beiträgt.

Ruhige Winde: Windrichtung und Geschwindigkeit

Die Winde werden mit einer Geschwindigkeit von 3.98m/s aus Richtung 226º kommen, und Böen von 3.7 m/s erzeugen.

Diese optimalen Wetterbedingungen versprechen einen perfekten Tag unter der Sonne von Port d'Andratx, ob am Strand, in einem der vielen Cafés oder bei einem erholsamen Spaziergang entlang des Hafen.