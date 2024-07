Der Sommer in vollem Gange: Mit einer minimale Temperatur von 22.11°C und einer Spitze von bis zu 29.2°C liefert die idyllische Gemeinde Santanyí auf der spanischen Insel Mallorca die besten Bedingungen für puren Sommerspaß. Das präzise Wetterbild für den 23. Juli 2024 verspricht Sonnenschein pur mit null Niederschlägen und keiner Bewölkung.

Sonnenaufgang in voller Frische, sonnenhungrige Mittagszeit und laue Abende

Der Morgen in Santanyí erwacht mit milden 22.11ºC und bringt den Tag auf Temperatur. Das Thermometer steigt weiter zum Mittag auf 27.93°C, um dann im Verlauf des Nachmittags den Höchststand von 28.25°C zu erreichen. Nachtaktive dürfen sich auf angenehme 24.08°C einstellen.

Leichte Brise und trockenes Klima: ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien

Das Klima bleibt trotz der sommerlichen Temperaturen erfrischend: Mit einer Luftfeuchtigkeit von 55% und einer Druckatmosphäre von 1020 hPa sind die Bedingungen ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren. Ein leichter Wind weht mit 6.57m/s aus Richtung 219º und steigert das Wohlbefinden - dabei sind Böen von bis zu 5.49 m/s zu erwarten.

So fühlt sich ein perfekter Sommertag an: die gefühlten Temperaturen

Trotz der hohen Realtemperaturen liegen die gefühlten Temperaturen für den Menschen etwas tiefer: Am Morgen bei 22.33ºC, während der Höchstwerte am Tag bei 28.83ºC, am Nachmittag bei 28.93ºC und mit Einbruch der Nacht bei 24.4ºC. Somit steht einem ausgezeichneten Sommertag in Santanyí nichts im Wege.