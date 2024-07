Die mit Kultur und Schönheit gesegnete Stadt Sóller empfängt am 24. Juli 2024 ein ganz besonderes Wettergeschenk. Der Tag verspricht, die Einheimischen und Besucher mit höchstem Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen zu beglücken. Zugleich sorgt der relativ niedrige Luftfeuchtigkeitswert für zusätzlichen Komfort. Es erwartet uns ein Tag, an dem wir die unwiderstehliche mediterrane Atmosphäre Mallorcas erleben können.

Die Omnipräsenz der Sonne: Temperaturausblicke für Sóller

Die tiefste Mindesttemperatur für den 24. Juli wird auf sanfte 22.89ºC geschätzt, während das Thermometer am heißesten Punkt des Tages auf 32.52ºC klettern könnte. Der Morgen beginnt mit angenehmen 23.34ºC, während die Temperatur am Tag selbst auf 32.37ºC ansteigen wird. Am Nachmittag können wir eine leichte Abkühlung auf 30.2ºC erwarten, während die Nacht mit einem wohligen 23.67ºC in die Dunkelheit schlüpft.

Gefühlte Temperaturen: Wie heiß fühlt es sich wirklich an?

Die gefühlten Temperaturen entsprechen fast genau den tatsächlichen Werten und strahlen eine erfrischende Beständigkeit aus. Morgens werden wir bei 23.35ºC aufwachen, am Tag eine maximale gefühlte Temperatur von 32.11ºC erreichen, nachmittags wieder auf 30.3ºC abkühlen und die Nacht schließlich mit einer gefühlten Temperatur von 23.84ºC abschließen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Veränderer

Der Atmosphärendruck wird 1018 hPa betragen, ein typischer Wert für eine stabile Wetterlage. Ein relativ niedriger Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 36 hält die Schwüle in Schach, die manchmal das mediterrane Klima dominiert. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.21m/s aus Richtung 244º wehen, während Böen von bis zu 3.14m/s erwartet werden. Trotz der Sonneneinstrahlung wird es also in Sóller einen leichten, angenehmen Wind geben. Und um das schöne Wetter zu vervollständigen: Die Wolkendecke bleibt bei 0%, und es gibt keine Regenwahrscheinlichkeit. Ein idealer Tag, um die Magie von Sóller in vollen Zügen zu genießen!