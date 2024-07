Es ist Sommer auf Mallorca, und die Wetteraussichten für den beliebten Badeort Cala Millor am 24. Juli 2024 sind wie gewohnt angenehm und sonnig. Hier geben wir Ihnen eine umfassende Einschätzung der Tagestemperaturen, der gefühlten Temperaturen und der atmosphärischen Bedingungen, um Ihre Urlaubsplanung besser zu gestalten. Berücksichtigen Sie, dass in der Ferienzeit das Wetter eine entscheidende Rolle spielt und lassen Sie uns sicherstellen, dass Sie bestens vorbereitet sind, um dieses mediterrane Paradies zu genießen.

Temperaturbedingungen für den Urlaubstag

Tageswerte zeigen einen optimalen Urlaubsrahmen. Die minimale Temperatur für den 24. Juli auf Cala Millor ist mit 23.22ºC angesetzt, während die maximale Temperatur bis auf 28.27ºC steigt. Im Detail bieten die frühen Morgenstunden mit erwarteten 23.53ºC eine perfekte Bedingung für einen frühen Strandspaziergang. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 27.48ºC und fallen am Nachmittag leicht auf 27.29ºC, was optimal für eine erfrischende Abkühlung ist. Mit der Nacht senkt sich die Temperatur leicht auf angenehme 24.46ºC, ideal für einen gemütlichen Abendspaziergang entlang des Strandes.

Was die gefühlten Temperaturen uns sagen

Ein weiteres entscheidendes Element, das zu beachten ist, ist die gefühlte Temperatur. Diese Werte können abweichen von den tatsächlichen Temperaturwerten, da sie die menschliche Wahrnehmung von Kälte und Wärme aufgrund von Wind und Feuchtigkeit berücksichtigen. Am Morgen werden Sie eine gefühlte Temperatur von 23.71ºC erleben. Im Verlauf des Tages steigt diese auf 28.36ºC und erreicht am Nachmittag ihren Höhepunkt bei 28.62ºC. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf 25.02ºC, was klare und frische Abendstunden verspricht.

Atmosphärische Bedingungen und weitere Faktoren

Der atmosphärische Druck von 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 56% bieten grundsätzlich stabile Wetterbedingungen, die sich positiv auf Ihre Urlaubserfahrungen in Cala Millor auswirken werden. Unser Windbericht weist eine mäßige Brise mit einer Geschwindigkeit von 5.99 m/s in Richtung 156º und Böen bis zu 6.51 m/s. Aber machen Sie sich keine Sorgen, denn bei einem strahlend blauen Himmel mit 0% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% ist dieses Lüftchen nur eine angenehme Meeresbrise, die dafür sorgt, dass Sie den Sommer in Cala Millor in vollen Zügen genießen können.