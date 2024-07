Ein wunderschöner Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí am 24. Juli 2024. Mit angenehmen Temperaturen, reichlich Sonnenschein und einer frischen Brise würde dieser Tag für viele Aktivitäten im Freien geradezu einladen. Der Himmel präsentiert sich den ganzen Tag über klar, die Wahrscheinlichkeit für Regen ist auf 0% festgesetzt.

Die Temperaturen

Gestützt auf Meteorologenprognosen startet der Tag bei komfortablen 23,33ºC und erreicht seinen Höhepunkt am Mittag mit satten 28,77ºC. Der Nachmittag bleibt ziemlich stabil bei 28,13ºC, bevor der Tag bei einer noch angenehmen Nachttemperatur von 24,53ºC ausklingt. Das Temperaturspektrum reicht von einem Minimum von 23,18ºC bis zu einem Maximum von 29,18ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wie bei der Wetterbeurteilung so wichtig, sind es die gefühlten Temperaturen, die den Tag prägen werden. Das Morgengefühl wird mit 23,44ºC erwartet, während das Thermometer am Tag auf 29,6ºC klettert. Der Nachmittag hält sich mit gefühlten 29,31ºC, und die Nacht schließt mit kühlen 25,18ºC. Es ist also ratsam, eine leichte Jacke für den Abend bereitzuhalten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Am 24. Juli bestehen in Santanyí gute Bedingungen in Bezug auf den Atmosphärendruck mit messbaren 1018 hPa, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%. Es ist ein trockener Tag, aber nicht zu trocken, optimal um frische Luft zu genießen. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,87 m/s aus Richtung 182º und Böen von bis zu 5,17 m/s sorgt für eine angenehme Brise.

Insgesamt erwarten wir in Santanyí am 24. Juli 2024 Wetterbedingungen, die einen perfekten Tag versprechen. Egal, ob Sie sich am Strand bräunen, Sehenswürdigkeiten besichtigen oder einen ruhigen Tag im Freien genießen wollen, das Wetter ist auf Ihrer Seite.