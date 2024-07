Herzlich Willkommen, liebe Meteorologie-Enthusiasten! Wir werfen einen genauen Blick auf das Wetter in Santa Ponsa am 24. Juli 2024. Wenn Sie vorhaben, Ihre Zeit in der Sonne zu verbringen, haben Sie Glück, denn in Santa Ponsa wird es einen klaren, sonnigen Tag geben. Die Temperaturen variieren von einer angenehmen Morgenfrische bis zu einer angenehmen Bewegungswärme am Tag.

Die Temperaturen: Von erfrischenden Morgenstunden bis zu sonnenheißen Nachmittagen An diesem Tag erwartet uns eine minimale Temperatur von 23.88ºC und eine maximale Temperatur von 28.68ºC. Am Morgen betritt man den Tag mit 23.89ºC, gefolgt von einem heißen Sommertag mit 28.58ºC. Der Nachmittag kühlt sich auf 27.61ºC ab, und die Nacht bringt eine angenehme Temperatur von 24.72ºC mit sich. Gefühlte Temperaturen: Die wahrgenommene Wärme Zusätzlich zur tatsächlichen Temperatur ist die gefühlte Temperatur ein wichtiger Indikator für das Wohlbefinden. Morgens wird das thermische Gefühl bei 24.08ºC liegen. Im Laufe des Tages steigt es auf 29.02ºC. Am Nachmittag wird eine gefühlte Temperatur von 28.61ºC erwartet und in der Nacht wird sie bei 25.36ºC liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Begleiter Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa und wird von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 49% begleitet. Der Wind ist ein wichtiger Faktor, der das Wetter beeinflusst. An diesem speziellen Tag wird er 4.51m/s in Richtung 173º betragen, mit Böen von bis zu 4.17m/s. Zusammen mit einer Wolkendecke von 0% können wir eine Null-Prozent-Wahrscheinlichkeit für Regen erwarten, was einen klaren, strahlend blauen Himmel verspricht. Alles in allem verspricht der 24. Juli 2024 in Santa Ponsa ein wunderbarer Sommertag zu werden. Packen Sie also Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie diesen sonnenreichen Tag!