Die malerische Gemeinde Sóller, eingebettet in das idyllische Tramuntana-Gebirge, erwartet am 25. Juli 2024 ein prächtiges Sommerwetter. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen können Einheimische und Besucher gleichermaßen die Schönheiten der mallorquinischen Landschaft genießen.

Der Tanz der Temperaturen

Die Thermometer in Sóller nehmen am 25. Juli 2024 einen mitreißenden Tanz auf. Der Morgen begrüßt uns gemäß unseren Vorhersagen mit angenehmen 23.56ºC, bevor die Temperatur zur Tagesmitte auf vortreffliche 32.68ºC steigt. Weiter geht der tänzerische Reigen am Nachmittag mit satten 30.58ºC. In der Nacht dann senkt sich die Temperatur zu einem ruhigen Abschluss auf 23.28ºC.

Das gefühlte Wetter: Unser thermischer Kompass

Nicht immer spiegelt das Thermometer, was wir tatsächlich fühlen. Unsere Haut - unser persönlicher, thermischer Kompass - wird am besagten Tag morgens eine Temperatur von 23.64ºC wahrnehmen. Bei Tageslicht wird das gefühlte Wetter dann auf 32.53ºC steigen. Im weiteren Tagesverlauf werden wir am Nachmittag eine Wärme von 30.95ºC spüren und mit Eintritt der Nacht schließlich ein gefühltes Thermometer von 23.47ºC erleben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Unsere unsichtbaren Begleiter

Auch unsere unsichtbaren Begleiter haben natürlich einen großen Anteil am Wettergeschehen. So wird der Atmosphärendruck am 25. Juli ein guter Begleiter sein und stabil bei 1013 hPa bleiben. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei angenehmen 36%. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 2.95 m/s und in Richtung 281º daher, mit Böen, die bis zu 3.01 m/s erreichen. Auch die Wolken lassen uns nicht im Stich und bleiben unsichtbar: Eine Wolkendecke von 0% verspricht freie Sicht auf den azurblauen Himmel. Und zur Freude aller, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls bei 0%, was uns einen unbeschwerten Tag verspricht.

Wir freuen uns auf einen weiteren großartigen Sommertag in Sóller und wünschen allen einen unbeschwerten Genuss unserer prächtigen Insel Mallorca.