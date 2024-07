Die Bewohner von Alcúdia können sich freuen: Der Sommer zeigt sich auch weiterhin von seiner besten Seite. Die Temperaturen bleiben hoch und der Himmel klar. Ein idealer Tag, um das traumhafte Wetter auf der beliebten Baleareninsel Mallorca zu genießen. Der heutige 25. Juli verspricht Sonnenschein satt, milde Brisen und keine Regenwolke am Horizont.

Temperaturen am 25. Juli - Ein Detailblick

Das Thermometer klettert heute auf maximal 30.93ºC bei minimal erwarteten 24.22ºC in der Nacht. Schon am Morgen starten wir mit angenehmen 24.41ºC in den Tag, der sich bis zum Höhepunkt der Mittagssonne auf 30.23ºC erwärmt. Im Nachmittag wird es etwas milder mit 28.97ºC, bevor die Nacht uns wieder abkühlen lässt.

Gefühlte Temperaturen und ihre Bedeutung

Besonders wichtig für unser Wohlbefinden ist bekanntlich nicht nur die reine Lufttemperatur, sondern auch das sogenannte "thermische Gefühl". So wird es morgens bereits etwas wärmer als die tatsächliche Temperatur mit 24.71ºC empfunden. Tagsüber können Sie sich auf gefühlte 31.39ºC einstellen, während es am Nachmittag bei 30.26ºC bleibt. Auch nach Einbruch der Dunkelheit bleibt es bei angenehmen 24.63ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Die unbeachteten Wetterelemente

Neben den Temperaturen spielen auch andere Elemente eine wichtige Rolle für unseren Wettergenuss. Der Atmosphärendruck hält sich heute bei stabilen 1013 hPa, wohingegen die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 50% liegt. Perfekt für einen Tag am Strand! Der Wind weht dabei mit 7.72m/s aus 111º Richtung, mit Böen bis zu 8.31m/s. Nicht zu vergessen: Trotz der strahlenden Sonne hat die Wolkendecke heute einen Stand von 0% - blauer Himmel so weit das Auge reicht!

Abschließend lässt sich sagen: Ein Bilderbuch-Sommertag in Alcúdia, der jede Menge Sonne und Wärme garantiert. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen!