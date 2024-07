Willkommen bei Ihrem zuverlässigen Wettervorhersage-Update! Sonne pur, das ist das Motto des Tages in Cala Millor, einem der beliebtesten Urlaubsziele auf der malerischen Insel Mallorca. Freundliche Temperaturen, ein leichter Wind und keinerlei Regen, das ist die kompakte Zusammenfassung für unsere heutige Vorhersage. Bleiben Sie für eine detaillierte Voraussage dran!

Temperaturverhältnisse

Die kühle Brise der Frühstunde bringt angenehme 23.87ºC mit sich, wobei sich die Temperatur im weiteren Tagesverlauf auf bis zu 27.03ºC erhöht. Abkühlung ist hier inbegriffen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen auf 25.9ºC und bleiben auch in der Nacht bei moderaten 24.11ºC. Unser Temperaturspektrum liegt also zwischen 23.67ºC und 27.38ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die Temperatur und wie sie sich anfühlt, ist oft eine subtile Balance. Morgens ist die gefühlte Temperatur mit 24.11ºC fast mit der tatsächlichen Temperatur identisch, doch im Tagesverlauf erwarten wir eine Zunahme auf 28.12ºC. Nachmittags entspricht das Thermometer dann wieder eher unserem Gefühl mit etwa 26.22ºC und in der Nacht erleben wir eine gefühlte Temperatur von angenehmen 24.56ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schließlich kommen wir zu den weniger sichtbaren, aber genauso wichtigen Faktoren unserer Wettervorhersage. Es herrscht ein Atmosphärendruck von 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 60%. Ein leichter Wind wird aus Richtung 118º für eine angenehme Brise sorgen und die Geschwindigkeit wird im Durchschnitt 5.67m/s betragen, während Böen bis zu 6.33m/s erreichen können. Der Himmel bleibt klar und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei glatten 0%.