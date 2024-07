Die malerische Gemeinde Santanyí auf der Insel Mallorca erwartet am 25. Juli 2024 ideales Urlauberwetter. Die Vorhersage für den Tag verspricht angenehme Temperaturen und geringe Regenwahrscheinlichkeit. Mit klarem, wolkenlosem Himmel können sowohl Einheimische als auch Urlauber einen strahlenden Sommertag erwarten.

Temperaturen durch den Tag

Die frühmorgendliche Temperatur wird leicht unter dem Tagesdurchschnitt liegen - bei milden 24.01ºC, was das Aufstehen erleichtern wird. Der Höhepunkt wird tagsüber erreicht mit maximalen 28.82ºC - genau richtig für einen entspannten Tag am Strand oder einen Abstecher zu den berühmten Märkten der Gemeinde. Am Nachmittag werden die Temperaturen auf 27.01ºC sinken und für den Abend erwartet man immer noch angenehme 24.38ºC, ideal für ein gemütliches Beisammensein im Freien.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen bereits angenehm sind, vermittelt das thermische Gefühl ein leicht wärmeres Bild. Morgens wird es etwas wärmer erscheinen als es tatsächlich ist, mit 24.35ºC. Mittags steigt das thermische Empfinden auf 29.79ºC an und bleibt nachmittags bei 28.17ºC. In der Nacht können Sie ein thermisches Gefühl von 24.91ºC erwarten, was für eine erholsame Nachtruhe sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag liegt bei 1013 hPa, was als normal gilt und ein stabiles Wetter verspricht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 53%, was den Tag angenehm und nicht zu schwül machen sollte. Es kann ein mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.8 m/s aus Richtung 105º erwartet werden. Böen können auf bis zu 6.66 m/s ansteigen, was für eine erfrischende Brise sorgt.

Insgesamt erwartet Santanyí einen strahlenden Sommertag mit idealen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung. Genießen Sie sonnenverwöhnte Strände, charmante Straßencafés und die einzigartige mallorquinische Gastfreundlichkeit unter perfekten Wetterbedingungen.