Wir dürfen heute im wunderschönen Cala Rajada auf Mallorca einen ganzen Tag voller Sonnenschein erwarten. Die Temperaturspanne wird zwischen 24,2ºC und 27,31ºC liegen, mit einer durchgehend angenehmen Wetterlage, ideal für Outdoor-Aktivitäten oder einen Tag am Strand. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist, den Vorhersagen zufolge, heute bei null Prozent, was es zu einem perfekten Tag für einen Spaziergang macht. Das Wetter in Cala Rajada erhöht sich um seinen Sommercharme.

Die Details bezüglich der Temperaturen

Mit einem angenehmen Start in den Tag wird die minimale Temperatur in den Morgenstunden bei 24,44ºC erwartet. Im Laufe des Tages wird die maximale Temperatur auf 26,92ºC steigen, was für einen sonnigen und strahlenden Nachmittag sorgt. Auch am Abend werden die Temperaturen mit 24,52ºC angenehm mild bleiben.

Die gefühlten Temperaturen durch den Tag

Trotz der gemäßigten Wetterlage sollten Sie dennoch beachten, dass das thermische Gefühl etwas höher ausfallen kann. Morgens wird dieses bei 24,74ºC liegen, während es am Tag auf 28,26ºC ansteigt. Am Nachmittag und Abend wird es sich bei 26,13ºC bzw. 24,99ºC befinden. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, mit passenden Schutzmaßnahmen gegen die Sonne vorzusorgen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzliche Faktoren, auf die wir hinweisen möchten, sind der Atmosphärendruck, der bei 1013 hPa liegt, und die Luftfeuchtigkeit, die heute bei 64 Prozent liegen wird. Der Wind kommt heute mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6,03m/s aus Richtung 130º, wobei es zu Böen von 6,63m/s kommen kann, die frische Brise könnte also perfekt für eine Segeltour sein. Abschließend möchten wir noch auf die Wolkendecke hinweisen, die heute bei null Prozent liegt, was einen klaren und ungestörten Blick auf den azurblauen Himmel von Cala Rajada ermöglicht.

Alles in allem sieht das Wetter in Cala Rajada heute ideal für jede Art von Outdoor-Aktivität aus, ob am Strand oder an Land. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Tag unter dem sonnigen Himmel von Mallorca.