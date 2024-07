Ein aufregender Tag erwartet uns in Palma, Mallorca am 26. Juli 2024. Mit spitzen Temperaturen, die die 30 Grad-Marke deutlich knacken werden, können wir in der "Perle des Mittelmeers" einen heiß glühenden Sommertag erleben. Der einladende Charme des wolkenlosen Himmels, gemischt mit brisanten Windböen, verspricht ein unvergessliches mediterranes Wettererlebnis.

Temperaturen: Sommerhitze in voller Wucht Heute werden wir von Temperaturen verwöhnt, die uns direkt in die Sommerferien versetzen: Das Thermometer wird heute ein Minimum von 23,18 Grad Celsius und ein Hoch von 31,64 Grad Celsius anzeigen. Das Frühstück können wir bei milden 23,29 Grad Celsius genießen, während das Thermometer mittags auf das Maximum von 31,64 Grad Celsius klettern wird. Selbst der Nachmittag bleibt mit 29,6 Grad Celsius angenehm warm, bevor wir uns auf eine laue Sommerabend-Temperatur von 24,88 Grad Celsius freuen können. Gefühlte Temperaturen: Abkühlung bleibt Fata Morgana Die heute gefühlten Temperaturen halten sich eng an den tatsächlichen Werten. Der Morgen startet bereits mit 23,27 Grad Celsius. Im Laufe des Tages steigt das gefühlte Temperaturmaximum auf 31,94 Grad Celsius an. Der Nachmittag bleibt mit 30,62 Grad Celsius weiterhin warm und die Nacht klingt mit 25,33 Grad Celsius aus. Auch wenn der Wind vereinzelt eine willkommene Abkühlung versprechen könnte, bleibt diese wohl eher eine süße Sommerträumerei. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mysteriöser Mix an Wetterelementen Heute zeigen uns die meteorologischen Elemente eine bandbreite des sommerlichen Wetters: Der atmosphärische Druck liegt bei soliden 1012 hPa. Der Wert an Luftfeuchtigkeit liegt heute bei moderaten 41%. Lassen Sie sich davon aber nicht täuschen. Durch die hohen Temperaturen wird das heiße Sommerwetter die relative Trockenheit sicherlich nicht mindern. Hinzu kommt ein reizende Windgeschwindigkeit. Der Wind weht mit 5,23m/s aus Richtung 229º und Böen sorgen mit Geschwindigkeiten bis zu 3,6m/s für den gefragten Hauch von Meeresbrise. Mit 0% Bewölkung und 0% Regenwahrscheinlichkeit ermöglichen uns diese perfekten Bedingungen, den strahlend blauen Himmel über Palma in vollen Zügen zu genießen. An alle Sonnenanbeter und Sommerliebhaber: Packt die Sonnencreme ein, denn dieser Tag auf Mallorca wird ein unvergessliches Sommerhighlight.