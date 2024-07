Wir begrüßen alle Wetterbeobachter auf Mallorca mit einem Update auf die erwarteten Bedingungen für Sóller am kommenden Freitag, dem 26. Juli 2024. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit angenehmen sommerlichen Temperaturen vor. Die erwartete minimale und maximale Temperatur des Tages liegt zwischen 23.05ºC und 33.86ºC mit einem klaren, fast wolkenlosen Himmel und einer sehr geringen Regenwahrscheinlichkeit.

Temperaturen von Morgen bis Abend

Der Tag beginnt in Sóller mit einer milden Temperatur von 23.05ºC am Morgen. Dieses angenehme Wetter setzt sich tagsüber fort und erreicht einen Höchstwert von 33.27ºC. Am Nachmittag können wir einen leichten Temperaturrückgang auf 31.25ºC erwarten, während die Nacht mit einer erfrischenden Temperatur von 24.56ºC eintritt, was eine willkommene Abkühlung nach einem warmen Tag darstellt.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Wie sich die Temperaturen anfühlen, ist oft genauso wichtig wie die tatsächlichen Werte. Morgens führen die erwarteten 23.19ºC wahrscheinlich zu einem angenehmen Start in den Tag. Bei einem Höhepunkt der gefühlten Temperatur von 33.37ºC mittags empfiehlt es sich, einen Schattenplatz zu finden oder in die kühleren Innenräume zu wechseln. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 31.89ºC und in der Nacht werden wir eine angenehme 24.93ºC haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Dieser Tag wird gekennzeichnet sein durch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1012 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 36%, was einer angenehmen Sommerbrise entspricht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.3m/s in Richtung 185º, was zu erfrischenden Böen von bis zu 3.75m/s führen kann. Es ist eine perfekte Gelegenheit, um Mallorcas Strände zu genießen oder einen angenehmen Abendspaziergang durch Sóllers charmante Straßen zu machen.

Mit einer Wolkendecke von nur 2% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% können wir mit Sicherheit sagen, dass der helle und wolkenlose Himmel von Sóller ein atemberaubendes Panorama bieten wird. Machen Sie das Beste aus diesem sonnigen Tag, halten Sie sich aber auch an die wesentlichen Sonnenschutzmaßnahmen. Bleiben Sie informiert und genießen Sie das prächtige Wetter in Sóller!