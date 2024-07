Willkommen bei der aktuellen Wetterprognose für die beliebte Urlaubsregion Alcúdia auf Mallorca. Der 26. Juli 2024 erwartet uns mit sommerlichen Temperaturen und leichter Bewölkung: Ein typischer und wunderschöner Sommertag auf der Insel. Mit dazu gehören natürlich auch detaillierte Informationen über die erwarteten Temperaturen, das thermische Gefühl, den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Lesen Sie weiter für mehr Details.

Erwartete Temperaturen

Schon am Morgen werden wir bei 24.34ºC aufwachen; ein sanfter Start in den Tag. Die Temperatur wird im Tagesverlauf auf 28.95ºC klettern und somit ideale Bedingungen für einen Sonnenbadetag am Strand oder eine Tour durch die Altstadt bieten. Bereiten Sie sich auf einen warmen Nachmittag mit 27.74ºC vor und rechnen Sie mit einer minimalen Abkühlung in der Nacht auf 24.92ºC. Getreu dem mediterranen Klima, das wir alle an Mallorca lieben.

Das thermische Gefühl

Natürlich gibt es mehr als nur Temperaturen, wenn es um die Bewertung des Wetters geht. Unser thermisches Empfinden, oder wie die Temperatur "gefühlt" wird, wird morgens bei etwa 24.55ºC liegen, tagsüber steigt es auf 29.97ºC und erreicht nachmittags eine angenehme 28.59ºC. In der Nacht können wir uns auf entspannte 25.24ºC einstellen. Das mediterrane Klima verwöhnt uns auch heute wieder.

Atmosphärische Bedingungen

Mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 53% versprechen die heutigen Bedingungen ein insgesamt sehr angenehmes Wetter. Bei einer leichten Windgeschwindigkeit von 6.14m/s und Böen von 4.61m/s können Sie auf eine sanfte Meeresbrise hoffen. Nehmen Sie Ihr Segel und genießen Sie den Sommerwind in vollen Zügen. Obwohl die Wolkendecke bei 31% liegt, zeigt unsere Wetterstation eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, was bedeutet, dass wir einen trockenen und sonnigen Tag erwarten können.

Ihre lokale Wetterstation wünscht Ihnen einen wunderschönen Tag in Alcúdia!