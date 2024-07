Guten Tag, hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für Santanyí, Mallorca, für den 26. Juli 2024. Wir halten unsere Bevölkerung und Gäste gerne auf dem Laufenden, besonders in den heißen Sommermonaten. In der heutigen Prognose betrachten wir die erwarteten Temperaturen, das Gefühl der Hitze und die Windbedingungen.

Gewöhnliche Temperaturen

Am Freitag wird Santanyí eine angenehme Temperaturentwicklung zeigen. Starten Sie den Morgen mit kühlen 23.8ºC, die sich perfekt für einen frühen Strandspaziergang eignen oder auch eine gemütliche Tasse Kaffee auf der Terrasse. Im Verlaufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 29.78ºC an, ideal um die Sonne am Pool zu genießen oder eine Bootstour zu unternehmen. Der Spätnachmittag zeigt immer noch warme 29.41ºC und für die Nachtschwärmer unter uns, die Temperatur in der Nacht wird bei angenehmen 25.02ºC liegen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur kann jedoch etwas anders sein als die tatsächliche Temperatur. So fühlt sich der Morgen mit 24.14ºC angenehm frisch an. Der Höhepunkt des Tages wird eine gefühlte Temperatur von 30.73ºC erreichen. Bei solch heißen Temperaturen ist es unerlässlich, gut hydratisiert zu bleiben und einen schattigen Ort zu finden. Der Nachmittag bleibt mit 30.35ºC weiterhin heiß, während die Nacht sich mit einer leicht kühleren gefühlten Temperatur von 25.54ºC präsentiert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der vorhergesagte atmosphärische Druck für unsere schöne Stadt Santanyí beträgt 1012 hPa, bei einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 50%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.71 m/s in der Richtung 98º und erreicht in Böen bis zu 5.58 m/s. Es lohnt sich also vielleicht nicht, heute einen Drachen steigen zu lassen, aber es könnte eine willkommene Brise sein, wenn man sich in der Mittagssonne befindet. Für unsere Segler und Kiter, bitte achtet auf die Bedingungen!

Schlussfolgerung

Die Wolkendecke wird laut der Vorhersage nur 2% betragen und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Genießen Sie in vollen Zügen diesen perfekten Sommertag in Santanyí! Bleiben Sie immer sicher im Sonnenschein und denken Sie daran, dass eine gute Hautpflege in unserem herrlichen Mittelmeerklima von entscheidender Bedeutung ist. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und freuen uns auf ein erneutes Update Ihrer Wettervorhersage morgen.