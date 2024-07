Sie planen einen Besuch in Santa Ponsa, dem idyllischen Küstenort auf Mallorca? Dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Das Wetter am 26. Juli 2024 verspricht ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Meeresliebhaber. Mit perfekten Temperaturen und nur wenigen Wolken gehört dieser Tag zu den Highlights des mallorquinischen Sommers. Bereiten Sie sich also auf einen Tag mit Sommerhitze vor, abgerundet durch eine frische Meeresbrise.

Am Tage und in der Nacht angenehme Temperaturen Den Wetterprognosen zufolge pendelt sich die Temperatur bei angenehmen 23.85ºC bis zu sommerlichen 30.39ºC ein. Der Morgen beginnt mit 24.05ºC, steigt auf 29.11ºC am Tag und erreicht mit 29.21ºC am Nachmittag ihren Höhepunkt. In der Nacht sorgt eine Temperatur von 25.77ºC für eine angenehme Abkühlung. Gefühlte Temperaturen nahe am tatsächlichen Thermometerwert Die gefühlten Temperaturen folgen nicht immer den Werten, die das Thermometer anzeigt. In Santa Ponsa haben wir jedoch das Glück, dass diese sich am 26. Juli kaum unterscheiden. Morgens werden Sie etwa 24.13ºC, tagsüber bis zu 29.68ºC und am Nachmittag sogar 30.48ºC fühlen. Nachts kühlt es sich auf angenehme 26.33ºC ab. Perfekte atmosphärische Bedingungen: Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck ist mit 1012 hPa optimal und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 49%. Was können wir also vom Wind erwarten? Die Prognosen deuten auf eine leichte Brise mit 3.67m/s aus Richtung 100°. Hier und da kann es Böen von bis zu 4m/s geben - ideal, um die Sommerhitze etwas abzukühlen. Vergessen wir nicht den mallorquinischen Himmel: Mit einer Wolkendecke von nur 3% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht einem sonnenverwöhnten Tag nichts im Weg.