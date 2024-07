Wenn Sie planten, das strahlende, sonnenverwöhnte Palma am 27. Juli zu besuchen, sind Sie genau richtig. Die Wetterexperten hier bei der lokalen Wetterstation prognostizieren einen perfekten Tag ohne Regen und gut ausbalancierte Temperaturen, die einen typischen Sommer auf Mallorca darstellen. Mit einer minimalen Temperatur von 23,62ºC und einer maximalen von 32,5ºC können Sie einen angenehmen Mittelmeertag genießen. Darüber hinaus erwarten wir einen klaren Himmel mit einer Wolkendecke von 0%.

Überblick über die Temperaturen des Tages

Zum Start in den Tag rechnen wir mit angenehmen morgendlichen Temperaturen von 23,62ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 32,14ºC an, was den perfekten Rahmen für jede geplante Outdoor-Aktivität bietet. Am Nachmittag können Sie immer noch angenehme 31,52ºC genießen, und wenn die Sonne untergeht, gehen die Temperaturen auf eine gemütliche Nachttemperatur von 24,76ºC zurück.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Neben den realen Temperaturen ist das thermische Gefühl ein wichtiger Faktor, der das Wettererlebnis bestimmt. Für den Morgen prognostizieren wir ein thermisches Gefühl von 23,87ºC. Im Laufe des Tages steigt das gefühlte Thermometer auf 32,86ºC, bevor es am Nachmittag auf 31,77ºC zurückgeht. Und in der Nacht? Eine angenehm kühle 25,09ºC wird Sie in den Schlaf begleiten.

Was ist mit Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind?

Neben den Temperaturen spielen auch andere meteorologische Faktoren eine wichtige Rolle. Der atmosphärische Druck wird stabil bei 1014 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 42%. Das bedeutet, dass Sie einen Tag mit bequemer Trockenheit vor sich haben. Was den Wind angeht, so wird er aus der 202º-Richtung wehen, mit einer Geschwindigkeit von 4,78 m/s und Böen von 4,39 m/s. Perfekt, um die Segel zu setzen oder einfach nur, um eine sanfte Brise zu genießen.