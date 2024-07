Ein genaueres Bild der Wetterbedingungen in Alcúdia am 27. Juli 2024 erwartet uns. Mit Temperaturen, die von angenehm warm bis auf das Maximum klettern, herrscht in diesem Paradies auf Mallorca ein typisch mediterranes Sommerklima. Dabei verspricht der Tag, mit null Prozent Regenwahrscheinlichkeit trocken zu bleiben, begleitet von einem erfrischenden Wind.

Temperaturen: Zwischen mediterraner Wärme und Hitze des Sommers

Der Tag beginnt in Alcúdia mit einer Mindesttemperatur von 24.13ºC am Morgen, was eine angenehme, frische Brise zum Frühstück verspricht. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer weiter hoch, mit Werten um die 30.04ºC am Mittag. Am Nachmittag bleiben die Temperaturen mit 29.96ºC fast konstant. Die Nacht bringt etwas Abkühlung mit sich, mit Temperaturen, die auf ca. 24.91ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen: Höchste Wärme zur Mittagszeit

Mit dem Blick auf die gefühlten Temperaturen beginnt der Morgen etwas wärmer als die tatsächliche Temperatur, bei rund 24.61ºC. Im Laufe des Tages steigt das thermische Gefühl, wobei der Hochpunkt mit 31.27 ºC zur Mittagszeit erreicht wird. Am Nachmittag fällt die gefühlte Temperatur leicht auf 31.15 ºC ab, während sie nachts auf 25.49 ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Gesichter des Wetters

Der atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 51%, was für ein angenehmes sommerliches Klima sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.18m/s aus Richtung 111º mit vereinzelten Böen von 6.56m/s, was für eine angenehme Erfrischung an diesem sommerlich heissen Tag sorgen wird. Mit einer Wolkendecke von 0% steht einem sonnigen Tag nichts im Wege.