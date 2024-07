Ein weiterer wunderbarer Sommertag erwartet uns in Santa Ponsa, der beliebten Urlaubsdestination auf Mallorca. Am 27. Juli 2024 erwarten uns angenehm warme Temperaturen mit klarem Himmel und einer erfrischenden Brise. Ein ideales Wetter, um die Schönheit und die Annehmlichkeiten dieser kleinen, aber herzlichen Gemeinde in vollen Zügen zu genießen.

Temperatur-Spektrum des Tages

Die Temperaturen werden auch an diesem Tag im Juli der Insel dem typischen Bild des herrlichen, mediterranen Sommers gerecht. Die Mindesttemperatur beträgt 24.36ºC, während die Höchsttemperatur auf 29.22ºC steigen wird. Die Tagesverteilung sieht folgendermaßen aus: Am Morgen erwarten uns angenehme 24.38ºC, am Nachmittag steigt das Thermometer dann auf bis zu 29.22ºC. Gegen Abend kühlt es dann auf erfrischende 28.3ºC ab und in der Nacht erwarten uns angenehme 25.43ºC.

Wie wir die Temperaturen wahrnehmen

Das thermische Gefühl, also wie wir die Temperatur tatsächlich wahrnehmen, wird den ganzen Tag über recht konstant bleiben. Morgens werden wir die Temperatur als 24.7ºC empfinden, mittags steigt das gefühlte Thermometer auf 30.35ºC und am Nachmittag erleben wir es als 29.66ºC. Nachts fühlen wir eine angenehme Wärme von 25.88ºC. Damit ist es ein idealer Tag, um die Strände und die schöne Umgebung von Santa Ponsa zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 53%. Eine ideale Kombination für einen angenehmen Sommertag. Der Wind weht aus Richtung 93º mit einer Geschwindigkeit von 4.69m/s und Böen können auf bis zu 6.08m/s ansteigen. Dies bietet eine willkommene Abkühlung in der Sommerhitze. Die Wolkendecke beträgt 0%, was einen wunderschönen blauen Himmel verspricht, und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist mit 0% praktisch ausgeschlossen.

Alles in allem erwartet uns in Santa Ponsa ein perfekter Sommertag mit idealen Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten, ob am Strand, auf dem Rad oder beim Bummeln durch das charmante Städtchen.