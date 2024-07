In unserer geliebten Stadt Palma hält der Sommer Einzug und beschert uns eindrucksvoll hohe Temperaturen. Für den 28. Juli erwartet uns ein sonniger Tag, weshalb Sonnenanbeter und Strandliebhaber sich freuen können. Keine Regenwahrscheinlichkeit sowie lockere Bewölkung garantieren, dass unsere Mediterranen Tagesträume in Erfüllung gehen.

Aufgeheizte Temperaturen

Das Thermometer klettert am 28. Juli auf beachtliche Höhen. Die minimale Temperatur wird 24.47ºC betragen und die maximale wird sich auf durchschlagende 36.26ºC belaufen. Morgens dürfen wir uns auf erfrischende 24.63ºC freuen, während die Temperatur am Tag auf stattliche 34.96ºC ansteigt. Auch der Nachmittag bleibt mit 34.5ºC heiß und die Nacht kühlt uns mit angenehmen 26.7ºC ab.

Das Gefühl auf der Haut

Die gefühlten Temperaturen weichen nur geringfügig von den tatsächlichen Werten ab. Morgens wird das Thermometer 24.85ºC anzeigen, während es sich tagsüber auf bis zu 35.05ºC erhöht. Für die Nachmittagsstunden können wir eine gefühlte Temperatur von 33.6ºC erwarten und die Nacht lässt uns bei erfrischenden 27.25ºC zur Ruhe kommen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird sich bei stabilen 1016 hPa bewegen, was für einen sonnigen Sommertag typisch ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei einem angenehmen Prozentsatz von 32%. Ein willkommener Sommerwind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.29m/s aus 136º Richtung wehen und ab und an in Böen bis zu 7.97m/s erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 28. Juli 2024 in Palma ein Tag für alle Sonnenanbeter und Hitze-Liebhaber sein wird. Vergessen Sie Ihre Sonnencreme nicht und genießen Sie den schönen Sommertag am Strand oder in den tollen Plätzen dieses mediterranen Juwels.