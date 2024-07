An diesem schönen Tag erreicht uns wieder eine Wettervorhersage aus der idyllischen Stadt Alcúdia, der Perle Mallorcas. Hier, wo die goldige Sonne beinahe jeden Tag verheißungsvoll am Himmel thront, erwartet uns ein weiterer Tag voll Wärme und Helligkeit. Die Zugvögel segeln majestätisch durch die Luft, ein wahres Zeichen für gutes Wetter. Ohne weiteres Aufhebens betreten wir das Reich der Zahlen und Prognosen.

Temperaturen am 28. Juli in Alcúdia

Der Morgen in Alcúdia behält seine Frische mit einer prognostizierten Temperatur von 24.09ºC. Mit dem fortschreitenden Tag steigt diese bis auf 30.97ºC an, ideal für einen Besuch am Strand oder einen Spaziergang durch die malerischen Straßen Alcúdias. Am Nachmittag bleibt das Wetter mit einem Thermometer, das 30.15ºC anzeigt, immer noch angenehm warm. Und die Nacht verspricht mit 25.71ºC sanfte Träume unter dem sternklaren Himmel Mallorcas. Aber was bedeuten diese Zahlen für unser Empfinden?

Das gefühlte Wetter

Es ist ein allgemein bekanntes Phänomen, dass die tatsächliche Temperatur nicht immer unserem Empfinden entspricht. Morgens spüren wir eine gefühlte Temperatur von 24.88ºC, die mittags auf 32.57ºC ansteigt. Dies bedeutet, dass sich der Tag wärmer anfühlt, als das Thermometer anzeigt. Am Nachmittag erleben wir mit 31.78ºC das gleiche Phänomen, und die Nacht kühlt auf ein gefühltes 26.19ºC ab. Eine angenehme Brise sorgt dafür, dass wir uns trotz der hohen Temperaturen wohl fühlen.

Sonstige Wetterbedingungen

Was hätten wir denn noch? Ah, ja. Der Luftdruck ist mit 1017 hPa stabil und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 50%. Eine perfekte Balance, um nicht ins Schwitzen zu kommen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.78m/s aus Richtung 104º und erreicht in Böen bis zu 8.01m/s. Das ist eine angenehme Brise für alle Segler und Surfer unter uns. Der bewölkungsgrad beträgt nur 26%, was eine klare Sicht und jede Menge Sonnenschein verspricht. Und die Wahrscheinlichkeit für Regen? Diese beträgt 0%. Kurz gesagt, wir haben einen optimalen Tag vor uns.

Liebe Freunde, das ist unser Wetterbericht für den 28. Juli 2024 in Alcúdia. Genießt diesen Wundervollen Tag!