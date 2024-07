Ein sonniger, erfrischender Tag erwartet uns am 28. Juli 2024 in der prachtvollen Bucht von Cala Millor auf Mallorca. Die feine Brise, die angenehme Luftfeuchtigkeit und die milden Temperaturen sorgen für einen perfekten Sommertag. Genießer der Natur können sich auf samtig warme Sonnenstrahlen und einen himmelblauen Himmel mit nur geringer Bewölkung freuen. Ob Sie durch die strahlenden Gassen schlendern oder am goldenen Strand relaxen - der Tag verspricht rundum Wohlgefühle.

Temperaturen bleiben in erfrischendem Bereich Die Quecksilbersäulen werden auf einem angenehmen Niveau bleiben. Wir erwarten eine minimale Temperatur von 23.91ºC und eine maximale Temperatur von 27.82ºC. Demnach werden wir den Morgen mit milden 24.24ºC starten, während der Tag auf einen Höhepunkt von 27.36ºC steigt. Der Nachmittag wird mit 26.74ºC etwa kühler sein und die Nacht wird uns mit einer Temperatur von 24.77ºC abkühlen lassen. Gefühlte Temperaturen sorgen für Komfort Die gefühlten Temperaturen, die das Resultat von Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Temperatur ist, wirken etwas höher, bleiben aber immer noch im erfrischenden Bereich. Morgens werden Sie 24.97ºC fühlen, tagsüber steigt es dann auf angenehme 29.18ºC. Der Nachmittag bringt dann ein etwas kühleres Gefühl mit 28.5ºC und schließlich schließt die Nacht mit eine gefühlten Temperatur von 25.42ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird bei 1017 hPa liegen, wodurch wir ein allgemein ruhiges Wetter erwarten können. Die Luftfeuchtigkeit wird bei einem Komfortbereich von 67% liegen, so dass der Tag nicht als schwül oder übermäßig trocken empfunden wird. Der Wind bringt eine erfrischende Brise aus Richtung 95° mit einer Geschwindigkeit von 8.24 m/s und Böen von 12.74 m/s. Die Wolkendecke wird nur etwa 32% betragen und die Chance auf Regen ist mit 0% minimal, ideal für einen perfekten Sommertag in der Cala Millor.