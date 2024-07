In der wunderschönen Ortschaft Santanyí an der Südostküste von Mallorca können wir uns auf typisch sommerliche Bedingungen für den 28. Juli 2024 freuen. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen erfrischenden 23.73ºC in den frühen Morgenstunden und warmen 29.82ºC am Nachmittag. Dabei bleibt es trocken, sodass dem sonnigen Urlaubsvergnügen nichts im Wege steht.

Die Temperaturen im Detail Am Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von 24.11ºC - perfekt für einen frühen Spaziergang zur Bucht von Santanyí. Der Höhepunkt des Tages liegt bei 28.73ºC und wird zur Mittagszeit erreicht. Am Nachmittag sinkt das Thermometer leicht auf 27.92ºC. Die Nacht präsentiert sich mit 24.98ºC angenehm mild. Gefühlte Temperaturen Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen spielen eine Rolle, sondern auch wie wir diese wahrnehmen. Das thermische Gefühl liegt morgens bei 24.9ºC, steigt tagsüber auf warme 31.17ºC und kühlt am Nachmittag auf 29.9ºC ab. In der Nacht liegt die gefühlte Temperatur bei 25.67ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Luftdruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%. Ein leichter Sommerwind mit einer Geschwindigkeit von 8.45m/s aus Richtung 92º sorgt für angenehme Abkühlung. Böen können jedoch Geschwindigkeiten von bis zu 12.63m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt mit 61% relativ locker und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Auf Regenschirme können wir also getrost verzichten. Alles in allem stehen uns in Santanyí ideale Bedingungen für einen entspannten Sommertag bevor, egal ob auf der Terrasse eines Cafés, beim Flanieren durch die historische Altstadt oder an einem der nahegelegenen Strände.