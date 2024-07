Wetterliebhaber, haltet eure Sonnenbrillen bereit, denn Palma zeigt sich von seiner besten Sommerseite. Der 30. Juli 2024 verspricht ein Tag voll strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen zu werden. Mit absolut keiner Bewölkung und Null-Prozent-Regenwahrscheinlichkeit ist heute ein perfekter Tag, um Mallorcas wunderschöne Strände und lebendiges städtisches Flair zu genießen.

Temperaturen: Rasante Hitze in der Tagesmitte

Heute Morgen startet der Tag mit einer minimalen Temperatur von 25.99°C. Doch zieht euch nicht zu warm an, denn die Tageshöchsttemperatur wird mit 34.61°C erwartet. Am heißesten wird es zur Mittagszeit mit 34.41°C. Zum Nachmittag hin kühlt es sich auf 32.25°C ab, bevor wir nach Einbruch der Dunkelheit noch angenehme nächtliche 27.25°C genießen können.

Gefühlte Temperaturen: Genauso heiß, wie es aussieht

Unser Körper gibt uns ein sicheres Gefühl für die real empfundene Hitze. Morgens fühlt sich das Wetter genau so an wie es ist, bei 25.99°C. Und auch tagsüber, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht, könnten sich die 33.84°C kaum realer anfühlen. Später am Nachmittag gehen die gefühlten Temperaturen auf 31.5°C zurück, während wir die Nacht mit 27.46°C ausklingen lassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sommerlich leicht und luftig

Heute erwartet uns ein Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 30%. Ein leichter Wind bei 4.06m/s aus südlicher Richtung (Richtung 186°) sorgt für eine erfrischende Brise, die die sommerliche Hitze wunderbar komplementiert. Starke Windböen sind heute nicht zu erwarten, sie werden bei 4.21 m/s liegen. Also ein perfekter Tag, um das Sommerparadies Mallorca in vollen Zügen zu genießen!