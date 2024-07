Die Sonne geht nicht knapp auf Sóller am 30. Juli 2024 herab, sondern bringt einen Tag voller Wärme und Klarheit. Mit erwarteter maximaler Hitze, die die 37-Grad-Marke knackt, ist der Sommer in Sóller in vollem Gange. Für die Einheimischen und Urlauber, die an diesem speziellen Tag die Sonne suchen, wird es sowohl am Morgen als auch am Nachmittag und in die Nacht hinein nicht an Wärme mangeln.

Temperaturen: Aufstieg auf Hochtouren Wie wir es in den Sommermonaten gewohnt sind, verspricht das Thermometer hohe Temperaturen. Begonnen wird der Tag mit einem angenehmen 25,95°C am Morgen, bereitet uns auf den Aufstieg vor in die Mittagszeit, wo wir einen Wert von 36,22°C erwarten. Am Nachmittag bleibt die Wärme mit 34,2°C konstant, während sich der Abend auf entspannte 27,64°C abkühlt. Gefühlte Hitze: Ein warmer Sommertag Die Realität wird nicht weniger imposant sein als das, was das Thermometer ankündigt. Das thermische Gefühl, also wie warm es uns tatsächlich erscheint, wird sich am Morgen bereits auf 25,95°C belaufen. Gegen Mittag erreicht dieses Gefühl mit starken 34,96°C seinen Höhepunkt, um am Nachmittag auf 33,05°C abzufallen. Zum Abschluss des Tages erwartet uns eine nächtliche gefühlte Temperatur von 27,19°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sonniges und trockenes Klima Obwohl die Wärme das dominierende Wetterelement des Tages sein wird, beeinflussen auch andere Faktoren das Klima in Sóller am 30. Juli. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 23% wird ein trockenes Klima angestrebt. Der Wind wird eine entspannte Brise bringen, die mit 2,36m/s aus 216º weht, und Böen von bis zu 3,21m/s können erwartet werden. Die Wolkendecke wird absolut klar sein mit 0%, und es gibt keinerlei Chance auf den allerkleinsten Regenschauer. Ob Sie sich also für einen Tag am Strand, eine Wanderung durch die Berge oder einfach nur eine entspannte Zeit auf Ihrer Terrasse entscheiden - der 30. Juli 2024 wird in Sóller ein sonniger und glühend heißer Sommertag sein, den Sie in vollen Zügen genießen können.