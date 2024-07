Herrliche Sonnenstrahlen erwarten uns in der charmanten Stadt Alcúdia auf Mallorca am 30. Juli 2024. Mit absolut null Regenwahrscheinlichkeit und einer praktisch wolkenfreien Atmosphäre stellt sich Alcúdia auf einen strahlend sonnigen Tag ein. Die genauen Angaben zu Temperaturen, gefühlten Temperaturen sowie Atmosphärendruck und Windverhältnisse finden Sie im folgenden Artikel.

Temperaturverlauf

Dieser sonnenverwöhnte Tag beginnt mit einer angenehmen Morgen-Temperatur von 25.71°C. Der Tag erreicht seinen Höhepunkt mit einer Spitzenhitze von 34.27°C. Der Nachmittag bleibt mit 33.34°C weiterhin warm, während die Nacht gemütliche 28.27°C bietet. Ein Tag wie aus dem Bilderbuch für alle Sonnenanbeter.

Gefühlte Temperaturen

Während es morgens mit einer gefühlten Temperatur von 25.96°C noch relativ mild ist, steigt die Temperatur tagsüber auf 34.9°C an. Auch nachmittags bleibt die gefühlte Temperatur mit 33.48°C hoch, während sie in der Nacht auf 28.22°C abkühlt. Vergessen Sie also nicht, Ihren Sonnenschutz aufzutragen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 36%. Ein leichter Hauch von 4.7m/s weht aus 87° Richtung und sorgt für willkommene Erfrischung. Zudem sind Böen von bis zu 4.58m/s zu erwarten. Perfekte Bedingungen für alle Urlauber auf Mallorca – ganz egal, ob Sie planen durch die malerischen Straßen von Alcúdia zu schlendern oder den Tag am Strand zu verbringen.