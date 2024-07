Ein strahlend blauer Himmel erwartet uns am 30. Juli 2024 in Santanyí. Mit Temperaturen, die zwischen milden 25.16ºC und einem sommerlich warmen Maximum von 31.75ºC pendeln, können sich sowohl Einheimische als auch Besucher auf einen typisch mediterranen Sommer freuen. Die Regenwahrscheinlichkeit konvergiert gegen null, was bedeutet, dass Sie Ihren Regenschirm definitiv zu Hause lassen können!

Über die Temperaturen

Mit einem milden Morgenthermometer von 25.16ºC erwartet Sie ein angenehmer Start in den Tag. Die Temperatur wird im Laufe des Tages allmählich auf einen maximalen Wert von 31.1ºC ansteigen. Am Nachmittag, wenn die Sonne auf ihrem Höhepunkt steht, weicht das Thermometer nur geringfügig ab und zeigt voraussichtlich erfrischende 30.13ºC an. Bezüglich der nächtlichen Bedingungen dürften die Temperaturen auf behagliche 26.13ºC zurückgehen - ideal für diejenigen, die eine entspannte Nacht an der frischen Luft bevorzugen.

Über die gefühlten Temperaturen

Betrachten wir die von unserem Körper wahrgenommenen Temperaturen, so wird man morgens ein Thermogefühl von 25.38ºC haben. Während des Tages bietet uns das thermische Gefühl ein angenehmes Maximum von 31.68ºC, und am Nachmittag wird das Thermgefühl auf etwas weniger intensive 30.78ºC zurückgehen. In der Nacht bleibt dieses Gefühl der thermischen Behaglichkeit praktisch unverändert mit 26.13ºC.

Über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der 30. Juli bringt einen stabilen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 44%, was bedeutet, dass das Wetter die perfekte Balance zwischen trocken und schwül halten wird. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.13m/s aus Richtung 131º wehen, mit Böen, die bis zu 4.91m/s erreichen können. Perfekt für eine kleine Brise an der idyllischen Küste von Santanyí.

Alles in allem verspricht der 30. Juli ein idealer Tag zu werden, um Santanyí und seine reiche natürliche und kulturelle Schönheit zu erkunden. Genießen Sie Sonne und Wind und vergessen Sie nicht, Ihren Sonnenschutz mitzubringen!