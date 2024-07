Die Sonnenliebhaber kommen in Santa Ponsa voll auf ihre Kosten: Mit maximalen Temperaturen, die über die 30°C Marke klettern, sieht der 30. Juli 2024 nach einem perfekten Tag für den Besuch des Strandes aus.

Tagesverlauf der Temperaturen

Die heutige Wettervorhersage zeigt uns eindeutig, dass wir uns mitten im Hochsommer befinden. Bereits der Morgen startet mit angenehmen 26.27ºC. Im Laufe des Tages können wir einen Anstieg der Temperaturen erwarten. Zum Mittag hin erreicht das Thermometer bereits satte 31.01ºC und hält diese Wärme bis in den Nachmittag, wo wir immerhin noch warme 30.15ºC erwarten dürfen. Wie gewohnt kühlt es gegen Abend ab, doch mit erwarteten 27.05ºC bleibt die Nacht sommerlich mild.

Das gefühlte Thermometer

Doch wie wir alle wissen, vergeht kein Sommertag auf Mallorca, ohne dass das gefühlte Thermometer ins Spiel kommt. Es zeigt uns, wie das Wetter tatsächlich auf uns wirkt. Heute Morgen fühlt sich das Wetter bereits wie seine tatsächlichen 26.27ºC an. Doch den Tag hindurch dürfen wir uns auf ein Thermometer einstellen, das die Hitze eher wie 31.55ºC am Mittag und 30.66ºC am Nachmittag wirken lässt. Selbst in der Nacht fühlt es sich mit 28.22ºC noch besonders warm an.

Luftdruck, Feuchtigkeit und der Wind

Etwas Abkühlung kann immerhin der Wind bringen, der mit 4.09 m/s aus 113º weht. Selbst die Böen erreichen heute lediglich eine Geschwindigkeit von 4.58 m/s. Der Luftdruck liegt bei stabilen 1016 hPa, was in einem angenehm trockenen Klima resultiert. Mit einer Luftfeuchtigkeit von lediglich 44% bleibt die Hitze gut auszuhalten. Und da bitten wir den Himmel um gnädige Wolken? Fehlanzeige! Die Wolkendecke beträgt heute 0%. Und auch die Regenwahrscheinlichkeit tendiert gegen null. Also, nichts wie raus ins Freie und diesen strahlenden Sommertag genießen!