Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Wetterprognose für Cala Rajada für den 30. Juli 2024. Heute ist ein perfekter Tag zum Entspannen am Strand: Sonnenschein und warme Temperaturen sind ausnahmslos vohergesagt! Egal, ob Sie planen, am Ufer entlang zu schlendern oder einfach nur die Sonne zu genießen; seien Sie gewappnet, wir sind für Sie mit den aktuellsten Wetterinfos ausgestattet.

Temperaturen: Sonnenbrille und Badesachen mitbringen

Die erwartete minimale Temperatur beträgt heute 25,43ºC und die maximale Temperatur wird etwa 29,77ºC erreichen. Der Morgen beginnt bereits warm mit 25,43ºC, während die Tageshöchsttemperatur von 29,43ºC am Mittag zu erwarten ist. Auch am Nachmittag bleiben die Temperaturen mit 29,49ºC hoch, und die Nacht kühlt sich auf angenehme 26,29ºC ab.

Gefühlte Temperaturen: Strahlender Sonnenschein

Das thermische Gefühl unterscheidet sich geringfügig von den tatsächlichen Temperaturen, daher ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Erwarten Sie am Morgen eine gefühlte Temperatur von 25,83ºC. Tageshöchstwerte von 30,24ºC sind zur Mittagszeit zu erwarten, während es sich am Nachmittag auf 30,05ºC abkühlt. Am Abend wird es sich bei 26,29ºC angenehm anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Erfrischende Brise für einen perfekten Tag

Ein Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 50% garantieren einen angenehmen Tag. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,43 m/s in Richtung 140º, wobei es Böen von bis zu 6,08 m/s geben kann. Und ja, Sie haben es richtig gelesen; die Wolkendecke beträgt 0%, und auch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%; heute ist ein makelloser sonniger Tag auf Mallorca vorhergesagt.

Wir hoffen, Sie genießen diesen strahlenden Tag in Cala Rajada. Vergessen Sie nicht, Schutzmaßnahmen gegen die Sonne zu treffen und sich mit ausreichend Flüssigkeiten versorgt zu halten. Wir wünschen Ihnen einen traumhaften Tag unter der mallorquinischen Sonne!