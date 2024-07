Ein sommerlicher Hitzeschock erwartet Bewohner und Besucher in Palma am 31. Juli 2024. Dieser Tag läutet eine sengende Wärmeperiode auf Mallorca ein, gekennzeichnet durch extrem hohe Temperaturen, die bei den meisten bereits die begehrte Sommerbräune hervorbringen dürften. Die Stadt Palma, im Herzen der beliebten Baleareninsel, wird von purem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel dominieren, während der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit niedrig bleibt. Also, packen Sie Ihre Sonnenschutzcreme und Wasserflaschen ein, denn es wird ein heißer Tag unter der spanischen Sonne!

Am Tage grillen, abends kühlen: Die Tagestemperaturen Was die Temperaturen betrifft, werden wir morgens mit angenehmen 26.48ºC aufwachen, aber seien Sie gewarnt - dieser relative Komfort wird nicht lange anhalten. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen auf sengende 35.7ºC steigen, genug, um selbst die Wüstenbewohner ins Schwitzen zu bringen. Glücklicherweise wird der Nachmittag eine kleine, aber willkommene Abkühlung auf 32.59ºC bringen, und die Temperaturen werden in der Nacht erneut auf angenehme 26.1ºC sinken. Aufgeheizt, aber erträglich: Die gefühlten Temperaturen Obwohl die tatsächlichen Temperaturen bereits im Hitzebereich liegen, könnten die gefühlten Temperaturen dank der trockenen Bedingungen ein kleines Stück erträglicher sein. Morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 26.48ºC spüren, am Tag mit 35.25ºC etwas weniger als die tatsächlichen Temperaturen und nachmittags wird es auf 33.15ºC sinken. Nachts wird das Gefühl der Temperatur mit der tatsächlichen übereinstimmen bei 26.1ºC. Klarer Himmel und leichte Brise: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck wird sich bei 1014 hPa halten, während die Luftfeuchtigkeit auf nur 28% sinkt - genug, um den Tag trocken und bequem zu machen. Ein leichter Wind von 5,13 m/s aus Richtung 179º wird uns eine kleine Abkühlung bringen, mit Böen von bis zu 5.87m/s, bestenfalls genug, um die Intensität der Sonnenhitze zu mildern. Schließlich haben wir eine Wolkendecke von 0%, was bedeutet, dass wir einen klaren, strahlend blauen Himmel ohne die kleinste Spur von Regenwolken haben werden. Also, bereiten Sie sich auf einen Tag voller Sonne und Wärme in Palma vor. Vergessen Sie nicht, viel Wasser zu trinken, sich mit Sonnencreme zu versorgen und die kühleren Abendstunden für einen erfrischenden Spaziergang entlang des Strandes zu nutzen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Sommer auf Mallorca!