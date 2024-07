Liebe Leserinnen und Leser, das sommerliche Wetter hier in Sóller verspricht einen hervorragenden Tag unter der mallorquinischen Sonne. Unsere Wetterprognose für den bevorstehenden 31. Juli enthält garantiert keine Wolken und hält ein angenehmes Sommerklima bereit. Mit minimalen Temperaturen, die knapp unter 27 Grad liegen und Maximalwerten, die sich bis auf fast 38 Grad hochschrauben, ist es der perfekte Tag, um unsere schöne Gegend zu erkunden oder einen Tag am Strand zu verbringen.

Details der Temperaturen

Beginnen wir den Tag mit einem Blick auf die erwarteten Temperaturen. Morgens können wir eine angenehme Temperatur von rund 27.29ºC begüßen. Wenn die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, können wir eine Tageshöchsttemperatur von beachtlichen 37.37ºC erwarten. Am Nachmittag flaut das Thermometer etwas ab und sinkt auf 35.57ºC, während wir uns nachts auf gemilderte 27.48ºC freuen können.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur – oder auch "Humindex" - ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für unseren Komfort. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 26.53ºC, das sich tagsüber auf 36.06ºC erhöht. Am Nachmittag wird das Thermometer auf 34.48ºC abflauen, während wir in der Nacht angenehme 27.96ºC fühlen werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein tiefer Blick in die Atmosphärischen Indikatoren zeigt einen voraussichtlichen Luftdruck von 1014 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit wird bei niedrigen 21% liegen. Freuen Sie sich also auf eine erfrischende, trockene Kühle durch die gesamte Tageszeit hindurch. Bezüglich der Winde: Wir erwarten eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 3.49m/s. Der Wind kommt aus der Richtung 212º und wird zwar mit Böen von 4.72m/s etwas verstärkt, bleibt aber im moderaten Bereich. Es ist also ein idealer Tag für eine Segelregatta oder um Drachen steigen zu lassen. Zudem liegen die Chancen für Regen bei null Prozent, und der Himmel wird mit einer Wolkendecke von 0% blitzblank bleiben.

Zum Abschluss kann gesagt werden, dass der 31. Juli ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten in Sóller sein wird. Packen Sie also Ihre Badesachen ein, nicht zu vergessen ein Sonnenschutzmittel zur Hand, und genießen Sie diesen schönen Tag unter der mallorquinischen Sonne!