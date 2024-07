Alcúdia, das Juwel auf der spanischen Insel Mallorca, bereitet sich auf einen Tag voller strahlendem Sonnenschein und Hitze vor, der das Thermometer auf fast 37 Grad steigen lassen wird. Angesichts der Prognose für den 31. Juli 2024 dürfen sich die Einwohner und Touristen auf einen wolkenlosen Himmel und höchst angenehmes Sommerwetter freuen, das perfekt geeignet ist, um alle Reize dieser bezaubernden Mittelmeerstadt voll auszukosten.

Temperaturen: Von frühmorgens bis Mitternacht

Die Tagesfrühe wird bereits mit erfrischenden 26,82ºC empfangen, doch die Temperaturen werden im Laufe des Tages kontinuierlich ansteigen. Am Mittag können wir mit sengenden 35,58ºC rechnen, während der Höhepunkt des Nachmittags eine Spitze von 34,52ºC erreichen wird. Sobald die Sonne untergeht, erwartet uns eine angenehme Absenkung der Temperatur auf 27,81ºC - perfekt für abendliche Spaziergänge durch die belebten Gassen von Alcúdia.

Gefühlte Temperaturen: Bereiten Sie sich auf die Hitze vor

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen schon recht hoch sind, wird das thermische Gefühl noch höher sein. Morgens werden die Menschen in Alcúdia 27,09ºC fühlen, während das Gefühl tagsüber auf stolze 36,26ºC ansteigt. Am Nachmittag wird die gefühlte Temperatur leicht auf 35,55ºC sinken und bei Einbruch der Dunkelheit wird es sich trotz der niedrigeren tatsächlichen Temperatur immer noch wie angenehme 29,17ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles auf einen Blick

Ein Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von nur 33% werden den strahlenden Tag in Alcúdia begleiten. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6,26m/s aus Richtung 160º wehen. Böen werden mit Geschwindigkeiten von bis zu 8,16m/s erwartet - eine angenehme Brise, um der Sommerhitze entgegenzuwirken. Alles in allem, ein perfekter Tag, um am Strand zu liegen, die Stadt zu erkunden oder einfach in einem Straßencafé einen eiskalten Drink zu genießen.