Freuen Sie sich auf einen sonnenverwöhnten Tag in Cala Millor, wenn Sie am 31. Juli 2024 dieser atemberaubend schönen Küstenstadt auf Mallorca einen Besuch abstatten. Die Wetteraussichten sind hervorragend und versprechen einen strahlend blauen Himmel, eine erfrischende Meeresbrise und angenehme Temperaturen, sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden. Ein idealer Tag voller Sonnenschein und sommerlicher Leichtigkeit liegt vor uns.

Über die Temperaturen Der Tag in Cala Millor beginnt mit einer charmanten Morgenbrise bei einer milden Temperatur von 25.05ºC. Sobald die Sonne über dem azurblauen Meer aufsteigt, erwärmt sich der Tag dann auf beeindruckende 30.37ºC. Für diejenigen, die eine kleine Abkühlung während der heißesten Teile des Tages suchen, fällt die Temperatur am Nachmittag auf angenehme 29.3ºC. Wenn die Sonne ihre Reise über den Horizont beendet und der abendliche Sternenhimmel den Platz einnimmt, geben wir uns einer milden Nachtemperatur von 25.63ºC hin. Gefühlte Temperaturen Obwohl die Thermometer diese Zahlen ablesen, liegt die tatsächliche gefühlte Temperatur, die die Feuchtigkeit und den Wind berücksichtigt, leicht höher. Den Morgen erwarten wir mit 25.49ºC, während sich die Tageshitze auf 30.81ºC steigert. Am Nachmittag erreicht das thermische Gefühl seine Spitze mit 30.91ºC, bevor es in der Nacht auf 26.39ºC abkühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Neben den herrlichen Temperaturen trägt ein angenehmer atmosphärischer Druck von 1014 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 45% zu einem perfekten Strandtag bei. Eine sanfte Brise weht mit einer Geschwindigkeit von 5.26 m/s aus Richtung 160º und Spitzenböen erreichen 6.91 m/s. Ein himmlisches Wetterbild wird durch eine 0% Wolkendecke und eine Regenwahrscheinlichkeit von ebenfalls 0% abgerundet. Abschließend lässt sich sagen, dass Cala Millor am 31. Juli 2024 genau das erholsame und sonnige Urlaubsziel bietet, das wir alle in unseren Sommerträumen suchen. Gönnen Sie sich einen Spaziergang am sonnigen Strand, erfrischen Sie sich in dem kristallklaren Wasser und genießen Sie den zauberhaften Sonnenuntergang auf dieser faszinierenden Insel.