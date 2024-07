Die Insel Mallorca präsentiert sich einmal mehr als Feriensonne pur, und der malerische Port d'Andratx macht da keine Ausnahme. Die Temperaturen steigen auf sommerliche Werte, die Luft ist klar, und der Wind weht frisch. Bereiten Sie sich auf einen strahlend sonnigen Tag vor, den Sie rundum genießen können.

Aufsteigende Temperaturen für einen strahlenden Sommer

Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm - und bei erwarteten 27.11ºC am Morgen ist ein früher Strandspaziergang eine herrliche Option. Im Verlauf des Tages steigt das Thermometer auf 29.26ºC, ein idealer Wert, um die Schönheiten des Hafens zu erkunden oder ein erfrischendes Bad im Meer zu nehmen. Der Nachmittag bringt uns angenehme 28.53ºC und selbst in der Nacht sinkt das Quecksilber nicht unter 26.77ºC. Ein echter Sommertag in Port d'Andratx!

Warme Brisen und sonnige Strahlen: Das gefühlte Wetter

Das thermische Empfinden, das die Lufttemperatur und die Windgeschwindigkeit berücksichtigt, liegt morgens bei gefühlten 27.72ºC. Tagsüber fühlt es sich bei einem gefühlten Wert von 31.32ºC wunderbar warm an - perfekt, um die Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Der Nachmittag verspricht ein thermisches Empfinden von 31.57ºC und in der Nacht beträgt das gefühlte Wetter 29.4ºC.

Mit Schwung und Frische: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 59% tragen zu einem insgesamt angenehmen Wetterszenario bei. Der Wind weht in Richtung 118º mit einer Geschwindigkeit von 6.94m/s, und gelegentliche Böen erreichen 8.37m/s. Die Wolkendecke 0% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls 0%, dabei sorgt der Wind für eine erfrischende Brise. Ein perfekter Tag, um das erfrischende Meeresklima von Port d'Andratx zu genießen und die wunderschöne Insel Mallorca mit all ihren Facetten zu erkunden.