Erfahren Sie bei uns im Detail, was das Wetter in Santanyí, Mallorca, zu bieten hat! Sie erhalten präzise Angaben zu Temperaturen, gefühlten Temperaturen, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Vermeiden Sie Überraschungen und passen Sie Ihre Pläne für den Tag entsprechend an.

Temperaturüberblick des Tages Die Temperaturen werden den Tag über variiert sein, mit einem Minimum von 25.22ºC und einem Maximum von 31.38ºC. Der Morgen startet mit angenehmen 25.22ºC, die im Laufe des Tages bis auf 31.35ºC ansteigen werden. Der Nachmittag wird mit 29.79ºC etwas milder sein und für die Nacht prognostizieren wir 25.83ºC. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen können von den tatsächlichen Temperaturwerten abweichen. Für den Morgen wird die gefühlte Temperatur bei etwa 25.68ºC liegen. Im Tagesverlauf erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 32.8ºC. Am Nachmittag wird sie sich etwa wie 32.25ºC anfühlen und in der Nacht wie etwa 26.66ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zeit für die Details: Der Atmosphärendruck wird bei 1014 hPa liegen und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 48%. Der Wind wird eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 4.68m/s haben und aus Richtung 120º wehen. Gelegentlich könnten Windböen von bis zu 6.03m/s auftreten. Trotz dieser Windböen wird die Wolkendecke 0% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls 0%, was darauf hindeutet, dass es sich um einen klaren und trockenen Sommertag handelt. Bleiben Sie dran für weitere Updates und denken Sie daran, sich dem prognostizierten Wetter entsprechend zu kleiden. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Tag in Santanyí!