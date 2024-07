Zu Beginn des letzten Tages im Juli erwartet Santa Ponsa auf der schönen Insel Mallorca ein attraktives sommerliches Wetter. Mit Temperaturen, die den ganzen Tag über die 26°C-Marke übersteigen, verspricht der 31. Juli ein perfekter Tag für jegliche Aktivitäten im Freien zu werden. Die Chancen auf Regen bleiben bei null Prozent und die Sonne wird durch keine Wolkendecke verdeckt. Bereiten Sie sich auf einen sonnenverwöhnten Tag im malerischen Santa Ponsa vor.

Tagesverlauf der Temperaturen

Der Morgen startet mit einer angenehmen Temperatur von 26.54ºC, die ideale Bedingungen für einen entspannten Spaziergang am Strand bietet. Die Temperatur steigt dann weiter an und erreicht um die Mittagszeit einen Höhepunkt von 31.35ºC. Am Nachmittag können Sie mit erfrischenderen 29.71ºC rechnen, während die Temperatur nachts auf 26.3ºC sinkt.

Fühlbare Temperaturen

Obwohl die gemessenen Temperaturen schon auffallend angenehm sind, sind es die gefühlten Temperaturen, die wirklich zählen. Und da kann Santa Ponsa mit einer thermischen Sensation von 26.54ºC am Morgen und 32.41ºC am Mittag punkten. Selbst am Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr so hoch steht, bleibt das gefühlte Klima bei warmen 31.75ºC und sinkt nachts auf erfrischende 26.3ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den einladenden Temperaturen bietet Santa Ponsa einen stabilen Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine nicht erdrückende Luftfeuchtigkeit von 46 Prozent, was für ein angenehmes Klima sorgt. Ein sanfter Wind wird Sie den ganzen Tag über begleiten, mit einer Geschwindigkeit von 5.22m/s aus Richtung 109º und Böen von bis zu 6.21m/s.