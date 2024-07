Ein prächtiger, sonnenverwöhnter Tag erwartet uns in Cala Rajada am 31. Juli 2024. Mit Temperaturen, die angenehm zwischen 25,58ºC und 30,93ºC schwanken, verspricht dieser Tag, ein weiteres Paradebeispiel für das typische Sommerwetter auf Mallorca zu werden. Der Morgen beginnt mit milden 25,58ºC, wärmt sich aber im Laufe des Tages auf 30,64ºC auf, bevor er am Nachmittag auf 29,86ºC abkühlt und uns eine angenehm kühle Nacht mit 26,01ºC beschert.

Die Temperaturen: Unterhalb der 30er Marke Stellen Sie sich auf einen Tag ein, der von angenehmer Wärme geprägt ist. Der Morgen beginnt bei milden 25,58ºC, mit einem Aufwärmprozess, der die Temperaturen auf 30,64ºC zur Mittagszeit bringt. Die Hitze hält sich den Nachmittag über bei 29,86ºC, bevor die Nacht eine willkommene Abkühlung auf 26,01ºC bringt. Die gefühlten Temperaturen: Wärmesensor auf Mallorca Die Gefühlstemperaturen, also was die Haut tatsächlich durch den Einfluss von Wind und Luftfeuchtigkeit spürt, werden etwas höher sein. Sie liegen morgens leicht über dem tatsächlichen Messwert bei 26,05ºC, steigen im Laufe des Tages auf 31,34ºC an, bleiben nachmittags bei rund 31,48ºC und gleichen sich in der Nacht mit 26,01ºC der tatsächlichen Temperatur an. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine leichte Brise Der Atmosphärendruck für den Tag wird bei 1014 hPa liegen, während die relative Feuchtigkeit bei etwa 46% erwartet wird. Das sollte dazu beitragen, die Hitze des Tages etwas erträglicher zu machen. Für eine zusätzliche Erfrischung sorgt der Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 6,5 m/s aus Richtung 159º über die Insel wehen und in Böen bis zu 7,94 m/s erreichen wird. Es ist ein herrlicher Tag mit blauem Himmel, da die Wolkendecke 0% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls 0% ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 31. Juli ein perfekter Tag für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten sein wird.