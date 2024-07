Der Höhepunkt der Hitzewelle ist laut dem Wetteramt Aemet am Mittwoch auf Mallorca und auf dem spanischen Festland erreicht worden. Es sollten an einigen Orten über 40 Grad erreicht werden. Für fast die gesamte Insel wurde die Warnstufe Orange ausgerufen, nur der Osten und der Südosten wurde davon ausgenommen.

So heiß es auf Mallorca derzeit ist, woanders in Spanien müssen die Menschen noch stärker schwitzen: Für einige Gegenden bei Zaragoza und Murcia sowie an der Costa Brava nördlich von Barcelona wurde sogar die Warnstufe Rot dekretiert, was selten geschieht. Es wurden dort Temperaturen deutlich über 40 Grad erwartet.

Diese kritische Grenze wurde auf Mallorca am Dienstag nur knapp übersprungen, dies allerdings in nur zwei Orten, nämlich Sa Pobla (40,3 Grad) und Binissalem (40,4 Grad). Woanders lagen die Werte knapp oder deutlicher darunter. Am wenigsten extrem war es in Banyalbufar, wo "nur" 33,3 Grad erreicht wurden.

Ein Ende der heißen Phase zeichnet sich inzwischen deutlich ab: Nach 38 Grad am Donnerstag wird am Freitag lediglich noch mit 34 Grad gerechnet. Auf dieser Höhe soll sich das Quecksilber bis auf weiteres einpendeln. Nachts dürften nicht wenige bei unangenehm hohen 25 Grad Schwierigkeiten bekommen, in aller Ruhe durchzuschlafen.