Die Sonne scheint hell über Palma, an diesem strahlenden 1. August 2024. Wie die Wetterstationen berichten, steht der Tag ganz im Zeichen des typisch mallorquinischen Hochsommers mit Temperaturen, die sowohl Einheimische als auch Urlauber ans herrliche Mittelmeer locken werden.

Wetterlage: Hitzige Tagestemperaturen

Die Vorhersagen zeigen für den Tag eine bemerkenswerte Temperaturspanne von mindestens 25,56°C bis zu einem maximalen Höhepunkt von 35,13°C. Der Morgen startet bereits mit warmen 26,12°C, die sich über den Tag hinweg auf eine hochsommerliche 32,72°C steigern, bevor sie am Nachmittag ihren Zenit mit 34,17°C erreichen. In der Nacht können wir mit erfrischenden 27,88°C rechnen.

Gefühlte Temperaturen - heiß, heißer, Mallorca

Wie wir alle wissen, kann das thermische Gefühl von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. So wird man den Morgen mit gefühlten 26,12°C begrüßen, bevor die Hitze des Tages mit gefühlten 34,22°C aufwartet. Der Nachmittag sieht keine Abkühlung vor und fühlt sich mit 34,51°C sogar noch ein kleines bisschen heißer an. Erst in der Nacht geht die gefühlte Temperatur auf 29,38°C zurück.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Details für unseren August-Tag setzen sich aus einem Atmosphärendruck von 1012 hPa und einer komfortablen Luftfeuchtigkeit von 44% zusammen. Eine leichte Brise wird wehen, mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 4,65m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 3,98m/s, perfekt für alle, die sich eine kühle Brise in der Hitze des Tages wünschen. Die Windrichtung liegt bei 240º und die Wolkendecke bleibt offen. Erwartet werden 0% Regenwahrscheinlichkeit, daher steht einem herrlichen Sonnentag an der Playa nichts im Wege.

Genießen Sie den strahlenden Sommertag in Palma und denken Sie daran, ausreichend zu trinken, Sonnencreme aufzutragen und, wenn möglich, in den heißesten Stunden des Tages den Schatten aufzusuchen. Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Tag auf unserer schönen Insel Mallorca!