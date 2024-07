Im Herzen der Tramuntana-Berge, in der charmanten Stadt Sóller, lockt der 1. August 2024 mit idealen Sommerwetterbedingungen. Es erwartet uns ein strahlend blauer Himmel mit 0% Regenwahrscheinlichkeit und einer Wolkendecke, die bei 0% liegt. Somit steht dem Sonnenbaden in Sóller nichts im Wege. Genießen Sie den azurblauen Himmel und die sommerlichen Temperaturen auf der wunderschönen Insel Mallorca.

Der Thermometer zeigt: Hochsommer in Sóller mit bis zu 35.97ºC

Das Quecksilber wird heute in Sóller auf beeindruckende Werte klettern. Der Tag beginnt bereits mit angenehmen 27.11ºC in den frühen Morgenstunden. Während die Sonne ihren Zenit erreicht, steigen die Temperaturen auf ein Maximum von 35.97 ºC an. Auch der Nachmittag bleibt heiß mit 35.47 ºC, bevor die Temperaturen in der Nacht auf immer noch warme 27.98 ºC abfallen. Sóllers Wetter präsentiert sich somit erfreulich beständig und hochsommerlich.

Auf das Gefühl kommt es an: Die gefühlten Temperaturen in Sóller

Wie wir alle wissen, zählt nicht nur die tatsächliche, sondern auch die gefühlte Temperatur. Und die lässt in Sóller für den heutigen Tag keine Wünsche offen: Morgens fühlt sich die Temperatur mit 27.46 ºC sehr angenehm an. Tagsüber klettert das gefühlte Thermometer auf heiße 37.18 ºC, bietet somit die perfekte Gelegenheit, um am Strand zu entspannen. Nachmittags fühlt es sich wie 35.59 ºC an, und nachts können Sie bei gefühlten 29.42 ºC die lauen Sommerabende in Sóller genießen.

Alles im grünen Bereich: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Sóller

Auch was die weiteren Wetterparameter betrifft, liefert Sóller optimale Bedingungen. Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1012 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 34%. Es weht ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.42 m/s aus 45º und Böen von bis zu 3.81 m/s. Diese Brise bringt eine erfrischende Abkühlung für jene, die die heißen Temperaturen auf Mallorcas Terrassen und Stränden genießen. Genießen Sie also einen strahlenden Sommertag in Sóller und lassen Sie die Seele bei mediterranem Wetter und atemberaubendem Ambiente baumeln. Gutes Wetter, gute Laune und das Leben auf der Sonnenseite – so schön kann ein Sommer auf Mallorca sein!