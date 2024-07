Der Sommer herrscht in Alcúdia, Mallorca, und das Wetter für den 1. August 2024 verspricht hohe Temperaturen und klare, wolkenlose Himmel. Bei minimalem Niederschlagsrisiko und komfortabler Luftfeuchtigkeit ist es der perfekte Tag, um die Strände und Sehenswürdigkeiten dieser wunderschönen Inselstadt zu genießen. Der Wind wird moderat, was für eine willkommene Abkühlung von der sommerlichen Hitze sorgt.

Temperaturen: Morgendliche Erfrischung und mittägliche Hitze

Die Temperatur wird zwischen einem angenehmen Minimum von 25,7°C und einem heißen Maximum von 32,56°C schwanken. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 26,11°C - ideal für einen gemütlichen Spaziergang am Strand. Bis zum Mittag steigt die Temperatur auf etwa 32,14°C an, was erwartungsgemäß den heißesten Teil des Tages darstellt. Am Nachmittag sinkt sie auf angenehme 28,58°C und in der Nacht auf 26,76°C.

Gefühlte Temperaturen: Über den Tag verteilt

Die gefühlte Temperatur, die den Einfluss von Wind und Luftfeuchtigkeit auf die wahrgenommene Umgebungstemperatur berücksichtigt, variiert ebenfalls im Laufe des Tages. Am Morgen fühlt es sich an wie 26,11°C. Im Tagesverlauf steigt die gefühlte Temperatur auf 35,13°C an, was bedeutet, dass es sich etwas heißer anfühlt als die tatsächliche Temperatur. Am Nachmittag sinkt sie auf 31,51°C und in der Nacht auf 28,83°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Komfortable Bedingungen

Der atmosphärische Druck wird bei 1011 hPa liegen, was innerhalb des normalen Bereichs liegt und für stabiles Wetter sorgt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 52%, was das Gefühl der Sommerhitze mildert. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 5,77 m/s aus Richtung 44° und in Böen kann die Windgeschwindigkeit auf 6,15 m/s ansteigen - eine angenehme Brise zur Abkühlung bei der sommerlichen Hitze.