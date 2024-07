In der wunderschönen idyllischen Küstenstadt Cala Millor erwartet uns zum Beginn des August eine wohltuende Abkühlung. Bisher launenhaftes Wetter macht Platz für einen perfekt ausbalancierten, aber etwas milderen Sommertag. Keine Sorgen über Überraschungsregenschauer - der Tag bleibt strahlend klar. Lassen Sie uns tiefer in die Details eintauchen.

Temperaturen: Ein Hauch sanfter Kühle schmälert die Sommerhitze

Die erwartete Mindesttemperatur für den Tag liegt bei 24.8ºC und die Maximumtemperatur wird rund 29.49ºC erreichen. Morgens steigt das Quecksilber auf etwa 24.93ºC, klettert tagsüber auf 29.22ºC, sinkt nachmittags etwas ab auf 28.5ºC und kühlt nachts angenehm auf 25.93ºC ab.

Gefühlte Temperaturen: Eine subjektive, aber relevante Metrik

Das Thermometer kann die objektive Temperatur anzeigen, aber die gefühlte Temperatur gibt uns ein besseres Bild davon, wie das Wetter tatsächlich aussieht. Morgens werden Sie angenehme 25.49ºC spüren, die im Laufe des Tages auf warme 31.41ºC ansteigen. Der Nachmittag bringt eine subtile Abkühlung mit gefühlten 30.91ºC und die Nacht verwöhnt uns mit milden 26.64ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein vollständiges atmosphärisches Bild

Der Luftdruck wird bei 1011 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%, was für einen angenehm trockenen Tag sorgt. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.63m/s weht in Richtung 108º, mit Böen, die leicht auf 4.28m/s auffrischen. Und die Regenwahrscheinlichkeit? Genau 0%. In Kombination mit einer ebenso geringen Wolkendecke können sonnenhungrige Urlauber und Einheimische einen strahlend sonnigen Tag voller Badefreuden und entspannten Strandspaziergängen erwarten.

Schönes Wetter, ausgezeichnete Temperaturen und keinerlei regnerische Überraschungen - der 1. August 2024 verspricht ein spektakulärer Tag in Cala Millor zu werden. Genießen Sie die angenehm milden Temperaturen, bevor der Hochsommer wieder in vollem Gange ist. Bleiben Sie mit uns für weitere Updates und detaillierte Wettervorhersagen.