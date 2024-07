Herzlich Willkommen liebe Leser! Es freut uns, Sie bezüglich des Wetters für den kommenden Monat August in der bezaubernden Ortschaft Santanyí auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca auf dem Laufenden zu halten. Mit den Sommermonaten bricht für viele Bewohner und Besucher der Insel die schönste Zeit des Jahres an und das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Wir können Ihnen bereits jetzt versprechen, dass der 1. August keine Ausnahme darstellen wird.

Temperaturen zwischen Sommerwärme und milden Nächten

An diesem Augusttag werden in Santanyí herrliche Temperaturen zwischen 24.91°C und 32.27°C erwartet. Dabei verspricht der Morgen bereits milde 24.92°C, doch am Tag wird das Thermometer auf bis zu 31.41°C klettern und auch der Nachmittag bleibt mit 31.25°C angenehm warm. Die Nächte klingen dann bei sehr milden 26.21°C aus. Perfektes Wetter, um der Sommerhitze von Mallorca zu genießen.

Gefühlte Temperaturen: Pure Sommerfreude

Wie wir alle wissen, sagen gefühlte Temperaturen oft mehr aus als die tatsächlichen Werte. Und hier kann Santanyí mit thermischen Gefühlen von 25.48°C am Morgen, 34.21°C am Tag und 33.91°C am Nachmittag punkten. Nachts lassen die Gefühle mit 26.21°C dann wieder etwas nach. Nehmen Sie Ihre Sonnencreme mit und vergessen Sie nicht, sich unter den mallorquinischen Sonnenstrahlen abzukühlen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine frische Sommerbrise

Kommen wir nun zum Thema Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Der Atmosphärendruck wird den Tag über bei durchschnittlich 1011 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 54%, genug, um uns eine herrliche Frische zu bieten. Der Wind wird sanft aus 218° wehen mit einer Geschwindigkeit von 4.11m/s und immer mal wieder weht eine Brise von bis zu 4.24m/s. Perfektes Sommerwetter erwartet Sie in Santanyí, um in diesen Urlaubstagen zu entspannen und die Schönheit unserer Insel Mallorca zu genießen.

Wir wünschen Ihnen einen hervorragenden Tag in Santanyí! Genießen Sie das ausgezeichnete Wetter und vergessen Sie nicht, uns für weitere Updates zu besuchen.