In der bezaubernden Küstengemeinde Santa Ponsa auf der wunderschönen Insel Mallorca erwartet uns heute ein strahlender Sommertag! Mit einer minimalen Temperatur von 25.74°C und einer maximalen Temperatur von 32.92°C hat die Sonne die Oberhand und bietet ideale Bedingungen für einen Tag am Strand oder zum Genießen der hervorragenden lokalen Küche und Kultur.

Tagesschwankungen der Temperaturen

Der morgendliche Start in den Tag begrüßt uns mit einer angenehmen Temperatur von rund 26.25°C. Im Laufe des Tages steigt die Hitze weiter an, erreicht tagsüber 31.01°C und erreicht in den Nachmittagsstunden ihren Höhepunkt von 32.9°C. Doch keine Sorge, wenn die Sonne untergeht, bringt die nächtliche Brise Erfrischung mit einer Temperatur von 27.67°C.

Gefühlte Temperaturen in Santa Ponsa

Die Temperaturen allein geben jedoch nicht das vollständige Bild unserer Wärmeerfahrung wieder. Das thermische Gefühl spielt eine ebenso wichtige Rolle. Morgens werden wir eine ähnliche Temperatur wie die tatsächliche Temperatur empfinden, etwa 26.25°C. Doch mit dem Höhepunkt der Tagesstunden steigt die gefühlte Temperatur auf heiße 33.46°C und erreicht am Nachmittag sogar 34.29°C. Aber keine Bange, in den Nachtstunden kühlt das Thermometer auf ein angenehmes 29.49°C ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben der Temperatur sind auch andere Wetterfaktoren zu beachten. Für den heutigen Tag wird ein Atmosphärendruck von 1012 hPa erwartet. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 54% bleibt es angenehm und das schwüle Wetter hält sich in Grenzen. Zudem erwartet uns ein mäßiger Wind mit einer Stärke von 4.1m/s in Richtung 286º, mit Böen, die bis zu 3.83m/s erreichen können. Für Windsurfer könnte dies ein aufregender Tag sein!

Insgesamt erwarten uns in Santa Ponsa heute sonnige Himmel, denn die Wolkendecke bleibt bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenso null. Packen Sie Ihre Sonnencreme und einen Hut ein und machen Sie sich bereit, um jeden strahlenden Moment dieses prächtigen Sommertages in vollen Zügen zu genießen!