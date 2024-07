Cala Rajada begrüßt den ersten August 2024 mit einer Wetterprognose, die kaum besser sein könnte. Mit angenehmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein ist das ideale Wetter für einen gelungenen Urlaubstag vorprogrammiert. Es wird keinen Regen geben und die erfrischende Brise des Meeres ergänzt das schöne Wetterbild auf Mallorca. Die Wolkendecke bleibt leer und bietet einen klaren Blick auf den endlosen Himmel.

Die erfreulichen Temperaturen des Tages

Trotz Hochsommer ist die Wärme auf Mallorca keineswegs erdrückend. Die Temperatur bewegt sich zwischen einem erfreulichen Minimum von 25.37ºC und einer maximalen Hochtemperatur von 28.67ºC. Der Tag beginnt mit einer angenehmen Morgentemperatur von 25.53ºC, erreicht seinen Höhepunkt mit 28.67ºC zur Mittagszeit und behält diesen Wert am Nachmittag mit 28.28ºC fast bei. In der Nacht können Sie eine leichte Abkühlung auf 26.54ºC erwarten. Das sind Bedingungen, die jeden Strandliebhaber freuen werden.

Gefühlte Temperaturen: Sonnenanbeter aufgepasst

Die gefühlten Temperaturen werden einen Hauch über den tatsächlichen Werten liegen. Morgens fühlt es sich angenehm warm an mit etwa 26.18ºC, während es tagsüber und am Nachmittag bei 31.22ºC ein wenig heißer wird. Nachts gleicht die gefühlte Temperatur der tatsächlichen Temperatur, mit einem Wert von 26.54ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein optimales Trio für den perfekten Urlaubstag

Der atmosphärische Druck liegt bei 1011 hPa, ein typischer Wert für das ruhige Sommerwetter. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 65% liegen, was ein durchaus erträglicher Wert ist. Der Wind wird mit einer zarten Brise von 4.23m/s, in Richtung 179º, für eine angenehme Erfrischung sorgen. Auf die Windböen von 5.47m/s sollten insbesondere Windsurfer und Segler achten. Keine Wolken und kein Regen stören den klaren blauen Himmel. Genießen Sie das perfekte Wetter in Cala Rajada und lassen Sie den Alltag hinter sich.