Das Wetter in der schönen Inselhauptstadt Palma de Mallorca wird am 2. August 2024 einmal mehr den herrlichen Sommer zeigen, für den die Balearen so bekannt sind. Mit minimalen Temperaturen von angenehmen 24,9ºC und maximalen Sphären von bis zu 31,83ºC erwartet Sie ein kühler Start in den Tag und ein warmes, aber komfortables Hoch für die Nachmittagsstunden. Genießen Sie die malerische Atmosphäre von Palma unter einem makellosen wolkenlosen Himmel bis in die Abendstunden.

Temperaturen in Palma am 2. August 2024 Beginnen Sie Ihren Tag gemächlich bei einer Morgenfrische von 24.9ºC und steigen Sie durch den Tag bis zu einem sonnigen Hoch von 31.57ºC auf. Für diejenigen, die einen entspannten Nachmittag in der Sonne planen, wird die Temperatur auf 30.43ºC abkühlen und nach dem Sonnenuntergang erhalten Sie bei 25.99ºC eine willkommene Erfrischung. Gefühlte Temperaturen in Palma Für ein üppigeres Bild des Wetters sprechen wir oft über die gefühlte Temperatur und sie spielt eine ebenso wichtige Rolle wie die tatsächlichen Grad auf dem Thermometer. Bei Ihrem Spaziergang am Morgen werden Sie eine Temperatur von 25.33ºC spüren, während Sie beim Sonnenbaden zur Mittagspause wärmende 33.81ºC genießen. Der Nachmittag bleibt mit 33.67ºC gleich angenehm und die Nacht kühlt ab auf bequeme 25.99ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Palma Gut zu wissen ist, dass der Atmosphärendruck bei 1009 hPa liegen wird und die Luftfeuchtigkeit bei 51% bleibt - optimal für Ihre Erkundungstouren. Der Wind wird dabei mit 4.94m/s aus Richtung 189º wehen und Böen von 4.27m/s erzeugen. Ein passender Tag also sowohl zum Entspannen auf der Yacht als auch zum gemächlichen Bummeln durch das historische Palma. Freuen Sie sich also auf den 2. August 2024 in Palma, der Ihnen mit einer 0% Regenwahrscheinlichkeit und einem azurblauen Himmel den perfekten Tag auf der Insel verspricht. Genießen Sie die strahlende Sonne Mallorcas und die unvergleichliche Atmosphäre von Palma. Bleiben Sie in Sicherheit und vergessen Sie nicht, sich zu schützen und gut hydriert zu bleiben.