Freunde des sonnigen Wetters, macht euch bereit für einen perfekten Tag in Sóller! Wärmende Sonnenstrahlen, eine leichte Sommerbrise und kein Tropfen Regen in Sicht. Erleben Sie das perfekte Sommerwetter, das Mallorca zu bieten hat, mit Temperaturen, die durchgehend über 25°C bleiben. Genießen Sie die sonnengeküßten Straßen von Sóller oder nutzen Sie das perfekte Wetter für eine mediterrane Siesta.

Temperaturen: Ein Toast auf den Sommer

Bereits zum Frühstück starten wir bei erfrischenden 25.73ºC, bevor sich der Himmel aufheizt und uns sengend-heiße 34.32ºC am Mittag beschert. Aber keine Sorge, am Nachmittag sinkt das Thermometer auf angenehme 32.34ºC, bevor wir nach Sonnenuntergang eine leicht kühlere Brise mit 25.21ºC genießen können. Eine echte Wohltat in den heißen Sommermonaten!

Gefühlte Temperaturen: Wärme zum Fühlen und Genießen

Das Wetter ist eine Sache, aber wie fühlt es sich an? Nun, der Morgen beginnt mit angenehmen 25.95ºC, die das Aufwachen erleichtern. Am Mittag steigt das gefühlte Quecksilber auf heiße 35.46ºC. Aber keine Sorge, der Nachmittag ähnelt mehr gemütlichen 35.52ºC und die Nacht bringt uns angenehme 25.98ºC, perfekt für den Genuss einer lauen Sommernacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Cooler Kopf dank Sommerbrise

Der luftige Sommer auf Mallorca, heutzutage gemessen mit einem Atmosphärendruck von 1010 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 38%. Unser Freund, der Wind, weht uns eine milde Brise von 2.9 m/s aus Richtung 248º entgegen und sorgt auch für Böen von bis zu 3.42 m/s. Zur Freude aller, die Sorge vor starker Hitze haben, hilft diese Brise, die hohen Temperaturen etwas zu dämpfen.