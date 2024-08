Das Wetter in Santanyí, einem der pittoresken Dörfer Mallorcas, wird Anfang August einmal mehr seiner allseits geliebten mediterranen Persönlichkeit gerecht. Am 2. August 2024, erwartet Santanyí Frühtemperaturen am Morgen um 24.95ºC, bevor sie auf 29.56ºC am Tage ansteigen. In der Nacht kühlt es sich auf angenehme 25.82ºC ab, die perfekte Voraussetzung für einen Spaziergang unter dem klaren Sternenhimmel Mallorcas.

Temperaturüberblick Die Temperaturen in Santanyí werden am Morgen bei kühlen 24.95ºC beginnen und am Mittag auf 29.56ºC ansteigen. Im Laufe des Nachmittags erwarten wir eine leichte Abkühlung auf 29.4ºC, bevor das Quecksilber in der Nacht auf behagliche 25.82ºC fallen wird. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen, die auch die Wärmemenge berücksichtigen, die unser Körper empfindet, werden einen halben Grad über der tatsächlichen Temperatur liegen. Somit beginnt der Morgen mit gefühlten 25.51ºC, steigt tagsüber auf bis zu 32.01ºC und kühlt nachmittags auf 31.9ºC ab. In der Nacht wird die gefühlte Temperatur auf 26.57ºC fallen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Das Wetter in Santanyí wird mit einem Atmosphärendruck von 1009 hPa stabil bleiben, was für eine gute Wetterlage spricht. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 60%, was zu einem angenehmen Gefühl auf der Haut führt und die Temperaturen erträglicher macht. Mit einem Wind aus Richtung 208º und einer Geschwindigkeit von 5.05m/s, können wir einen frischen Tag erwarten. Böen werden mit bis zu 5.63m/s erwartet, was den Tag noch erfrischender macht. Zusammengefasst steht uns ein sonniger Tag bei moderaten Temperaturen bevor. Mit einer zu erwartenden Wolkendecke von nur 5% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, bleibt uns nichts anderes übrig, als das herrliche Mallorca-Wetter zu genießen.