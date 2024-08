Liebe Sonnenanbeter und Urlauber, bereiten Sie sich auf einen strahlenden Tag in Santa Ponsa vor. Die Wetterprognose für den 2. August 2024 besagt, dass der Tag von ausgezeichnetem Wetter mit angenehmen Temperaturen und klarer Sicht gekrönt wird. Dank unserer umfangreichen Kenntnisse über das Wetter lassen wir Sie nie im kalten Regen stehen, und Sie können unsere Einschätzungen für Ihre Tagesplanung nutzen.

Temperaturen – Aufwachen mit Frische, Endspurt bei Hitze

Die Wassertemperatur in Santa Ponsa beginnt den Tag mit einer angenehmen Mindesttemperatur von 25,51 ºC am Morgen. Diese steigt dann im Laufe des Tages auf ein Maximum von 30,07 ºC an. Am Tag erwarten wir etwa 29,09 ºC, während es am Nachmittag auf etwa 29,6 ºC ansteigt. Sobald die Sonne untergeht, können Sie sich auf eine noch immer warme Nacht mit einer Temperatur von etwa 26,35 ºC freuen.

Gefühlte Temperaturen – Sonnencreme und Schattenplätze sind gefragt

Obwohl das Quecksilber möglicherweise nicht allzu hoch steigt, wird das thermische Gefühl durchaus eine Rolle spielen. Die spürbare Hitze wird morgens bei etwa 26,15 ºC liegen, sich tagsüber auf 31,67 ºC erhöhen und am Nachmittag ihren Höhepunkt bei 32,84 ºC erreichen. In der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer wieder auf etwa 26,35 ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Eine frische Brise verschönert den Tag

Der atmosphärische Druck wird bei 1010 hPa liegen, was für stabiles Wetter spricht. Bei einer Luftfeuchtigkeitsrate von 63% sorgt eine leichte Brise aus Richtung 158º für ein angenehmes Klima. Der Wind wird dabei eine Geschwindigkeit von 4,49 m/s erreichen und in Böen sogar auf 4,8 m/s steigen. Mit einer Wolkendecke von lediglich 2% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht einem sonnigen Tag nichts im Wege.

Auf diese Weise erwartet Sie in Santa Ponsa ein Tag voller Sonne, an dem Sie die Insel und ihre Angebote in vollen Zügen genießen können. Denken Sie an eine gute Sonnencreme und genießen Sie diesen schönen Sommer in vollen Zügen!